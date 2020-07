Voiko matkailijan pakottaa koronavirustestiin? Tätä miettivät nyt poliitikot Saksassa. Jo tutuksi tulleiden liikkumis- ja etäisyysrajoitusten sekä maskipakon ohella harkinnassa on siis joitakin kansalaisia koskeva uusi pakkotoimi.

Oikeudellisesti kysymys ei ole yksinkertainen. Koronavirustestissä kajotaan ihmisen koskemattomuuteen.

Monet poliitikot ovat alkaneet vaatia pakollisia koronavirustestejä riskimaista palaaville. Vapaaehtoisia testiasemia on jo pystytetty lentokentille, ja niitä on tulossa myös maarajoille. Baijerin terveysministeriön mukaan Münchenin lentokentällä testattiin lauantaina yli 120 ihmistä muutamassa tunnissa.

Vapaaehtoiset testit eivät kaikkien mielestä riitä. Matkailu on selvä riski, ja se on kesän aikana lisääntynyt. Virustartuntojen lisääntyessä uudelleen eri puolilla Eurooppaa Saksassa on herännyt huoli: menevätkö tarpeeksi monet matkailijat epämukavaan testiin, varsinkaan, jos oireita ei ole?

Ainakin yhden Mallorcalla lomailleen perheen tiedetään palanneen Saksaan viruksen kera. Perheen tartunnat paljastuivat toisen vanhemman työnantajan teettämän rutiinitestin takia. Kukaan perheenjäsenistä ei ollut lehtitietojen mukaan saanut koronavirukseen viittaavia oireita.

Pelkkä oirehtivien testaaminen ei siis olisi tapausta paljastanut. Suuri määrä testejä ja myös oireettomien testaaminen kuuluvat Saksan strategiaan, joka on pandemian aikana osoittautunut tarkaksi ja hyväksi.

Koronaviruksen uusi ryöpsähdys on Saksassa suuri huolenaihe, vaikka tartuntaluvut ovat nyt maltillisia. Uusia tartuntoja seitsemän päivän aikana sataatuhatta asukasta kohden on Saksassa nyt 4,5, eikä luku ole toukokuun 20. päivän jälkeen ylittänyt viittä. Pahimmassa vaiheessa, huhtikuun alussa, luku kävi 44,9:ssä.

Kesän aikana tartuntojen määrä on lisääntynyt Saksassa erityisesti vierastyöläisten parissa elintarviketeollisuudessa. Kesäkuun lopulla räjähdysmäisesti kasvanut teurastamoepidemia saatiin haltuun massatesteillä ja tiukoilla eristystoimilla. Uusin purkaus on nyt käynnissä baijerilaisella vihannestilalla. Sen rajoittamiseksi koko kunnan asukkaille järjestetään testit.

Vaikka nykytilanne on Saksassa hyvä, pakkotestien harkinnalla varaudutaan nyt siihen, että tilanne saattaa helposti riistäytyä uudestaan käsistä.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja.