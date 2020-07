Muut lehdet

Savon Sanomat kirjoittaa avoimen opiskelijaväylän tarpeellisuudesta.

”Todistusten ja pääsykokeiden lisäksi korkeakouluopintoihin johtaa myös avoin tie, jota on avattu ja avataan jatkossa entisestään.”

”11 yliopistoa on mukana valtakunnallisessa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa, joka pyrkii avoimen väylän kautta sisään otettavien määrän kasvattamiseen 10–20 prosenttiin. Väylä on nimensä mukaisesti auki kenelle tahansa pientä opintosuorituskohtaista maksua vastaan.”

”Mitä tahansa ei voi opiskella, sillä esimerkiksi lääkärikoulutuksen kalleus ja lähiopetuksen vaatimus pakottavat rajoittamaan opetettavien määrää. Teoria- ja kirjallisuuspainotteisilla aloilla reitti voidaan sen sijaan pitää varsin vapaana.”

”Mahdollisuutta ovat käyttäneet hyväkseen ennen kaikkea aikuisopiskelijat, joilla on usein kertynyt kokemusta työelämästä ja jotka täydentävät aiempia opintojaan tai suunnittelevat alanvaihtoa. Vaihtoehto on kuitenkin erittäin varteenotettava myös nuorille, jotka voivat sen avulla päästä korkeakouluopintojen alkuun ja pidemmällekin.”

”Korkeakoulupolitiikassa avoin väylä on tarpeellinen varaventtiili, joka lieventää opiskelijavalintoihin kohdistuvaa painetta. Ylioppilastodistusten painoarvoa kasvattaneen valintauudistuksen ja koronakevään etäkoeongelmien jälkeen vaihtoehdolle on enemmän tarvetta kuin koskaan. Avoimissa opinnoissa menestyminen on myös lukioarvosanoja luotettavampi, vastaansanomaton osoitus kyvykkyydestä alalle.”

Karjalaisen mukaan koronaviruksen torjunnassa tarvitaan ryhtiliikettä.

”Kevättalven koronavirussokin jälkeen elämä on palautunut jopa hämmästyttävän normaaliksi. Ulkomaanmatkustamista lukuun ottamatta Suomessa eletään nyt käytännössä tavallista kesäelämää.”

”Koronan torjunta ja leviämisen rajoittaminen on hallituksen vastuista huolimatta ennen kaikkea jokaisen kansalaisen omassa varassa ja oma tehtävä. Kesämieli on kuitenkin osoittautunut vallattomaksi ja monen suomalaisen muisti lyhyeksi.”

”Moni näyttää unohtaneen hygienia- ja käyttäytymissäännöt, joiden arveltiin keväällä jo muodostuneen pysyviksi, automaattisiksi tavoiksi. Jälleen annetaan käsipäivää, tungeksitaan kauppajonoissa ja juhlitaan varsinkin pikkutunneilla vieri vieressä. Käsidesinkin menekki niin ostoslistoilla kuin julkisissa tiloissa on alkanut kutistua.”

”Yhteinen etumme on, että tilanne Suomessa pysyy hallinnassa. Talouden uuteen rysähdykseen ei kerta kaikkiaan ole varaa.”

”Keväisen varovaisuuden lisäksi jokaisen on syytä hankkia aktiiviseen käyttöön puhelinsovellus heti, kun se on ladattavissa.”