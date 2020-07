Puoli vuosisataa sitten tiedettiin, että tietokone on suuri ja että siinä on vilkkuvia valoja. Aikakauden elokuvista näemme, millainen on tulevaisuuden tietokone: se on vielä suurempi ja siinä on vielä enemmän vilkkuvia valoja.

Arkikokemuksemme maailmasta perustuu historian lineaarisuuteen. Kuten ihmiselämä, se alkaa, etenee ja päättyy. Ja vaikka sijoitusneuvoja muuta väittää, on menneisyys tae tulevasta. Jos eilen naapurin ikkunaan heittämäni kivi rikkoi sen, ei minun kannata kokeilla, josko huomenna asiat olisivat tosin.

Länsimaissa lineaarinen historiakäsitys läpäisee koko maailmankuvamme. Pitkään elimme asian kanssa lempeässä sovussa: Jeesus tulee, kun tulee, mutta taidanpa sitä ennen istuttaa yrttitarhan.

Valistusaika ja teollinen vallankumous muuttivat suhdettamme aikaan. Tulevaisuus ei ollut enää kohtalo vaan velvollisuus. Oli tiedostettava se, mikä on väistämätöntä, ja pyrittävä sitä kohti. Tietä massoille raivasi valveutunut etujoukko, avant garde.

Yksi modernin utopismin hienoimmista saavutuksista on hyvinvointivaltio. Ei ole sattumaa, että siellä, missä kaikkien vähimmäistoimeentulo on turvattu, on myös paras mahdollisuuksien tasa-arvo ja suurin sosiaalinen liikkuvuus – ja kenties onnellisimmat ihmiset.

Hyvinvointivaltioon liittyy kiinteästi ajatus historian tavoitteellisesta etenemisestä kohti määränpäätä. Sitä hyvää, jota olemme yhteiskuntana saavuttaneet, on oltava huomenna vielä enemmän. Valitulta tieltä ei sovi poiketa eikä sivuille vilkuilla.

Otetaan esimerkiksi koulutus. Vanhemmilleni maksuton yliopisto mahdollisti nousun korkeakoulutettujen säätyyn. Oma yliopistourani oli maksuttomampi: opintorahan ja valtion takaaman opintolainan turvin sain hankittua tohtorinhatun ja useampia tutkintoja. Maksuttomuuden kasvu ei päättynyt tähän. Nykyään monille jatko-opiskelijoille maksetaan palkkaa.

Sen, joka uskoo yhteiskunnan palvelujen jatkuvaan laajentumiseen, on myös uskottava rajattomaan talouskasvuun. Maapallo kuitenkin muistuttelee kantokyvystään, maailmantalous yskii, väki vanhenee, fuusioenergiasta ja kvanttitietokoneesta vasta haaveillaan.

Trendien alhosta huolimatta on hyvinvointivaltion perusta turvattava. Tästä tavoitteesta vallitsee politiikan tolkullisella keskikentällä pitkälle menevä yhteisymmärrys. Erimielisyyttä on sen sijaan keinoista.

Perinteisesti ajatellaan, että hyvinvointivaltion palvelut tuotetaan julkisesti. Toisaalta ne tekniset ja organisatoriset innovaatiot, jotka tarjoavat vahvimman lupauksen paremmasta, syntyvät todennäköisesti yrityksissä. Julkisen ja yksityisen piirin työnjakoon liittyy hyvinvointivaltion keskeinen ideologinen jännite.

Ajoittain se saa erikoisia piirteitä. Kun Helsinki päätti ulkoistuksista kahden terveysaseman kohdalla, esitettiin väitteitä, että nyt aiotaan siirtyä Yhdysvaltojen malliin. Merkityksellistä ei ollut se, että ulkoistuksen arvo kaupungin sote-budjetista on vain 0,2 prosenttia, vaan periaate: valitulta tieltä ei sovi poiketa.

Suomalainen hyvinvointivaltiomalli on yksi vaihtoehto monista. Sen ilmiömäinen menestys on tarjonnut meille pimeän periferian uusrikkaille paitsi parempaa elämää myös mahdollisuuden konservatiivisuuteen. Puolustamme perinteisiä instituutioita siksi, että ne ovat perinteisiä instituutioita.

Hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta oleellisinta ei ole tietää, mikä on tärkeää, vaan se, mikä on tärkeämpää. Tarvitaan vertailevaa tutkimustietoa eri keinojen vaikuttavuudesta. Mikä niistä tuottaa samalla panostuksella eniten hyvää? Tuottaako se juuri sitä hyvää, jota oletamme sen tuottavan? Tarvitseeko esimerkiksi kaltaiseni valmiiksi hyvinvoiva töölöläinen ohituskaistan terveydenhoitoon?

Vertailu herättää vastustusta, koska monen mielestä asioita ei saa asettaa vastakkain. Ajatus on kestämätön. Asiat nimenomaan pitää asettaa vastakkain. Valintojen tekeminen tärkeiden asioiden välillä on koko politiikanteon ydin.

Jos emme osaa valita, tulee kerran valitulla tiellä pysymisestä itsetarkoitus. Hyvinvointivaltion alkuperäiset sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät tavoitteet hämärtyvät. Hyvä ei enää menekään sille, joka sitä eniten tarvitsee, vaan sille, jolle se on mennyt ennenkin.

Kirjoittaja toimii tieteen ja taiteen rahoituksen erityisasiantuntijana Suomen Kulttuurirahastossa.