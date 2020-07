Heinäkuussa lomamatkalla Petäjävedellä poikkesimme Keski-Suomen tieliikenne­museoon. Tiedä sitten mistä syystä, mutta aloimme jutella oppaan kanssa globalisaatiosta.

”Globalisaatiota paljon parempi termi olisi kiinalaistuminen”, opas sanoi.

Tämä kiinalaistuminen lienee herättänyt muissakin kuin itsessäni koronavirusaikana melkoisen vastareaktion. Olen alkanut kiinnittää entistä enemmän huomiota niihin lukuisiin asioihin kaupoissa, joissa lukee Made in China, tehty Kiinassa. Pyrin ostamaan suomalaista tai edes jotain muuta kuin kiinalaista.

Elintarvikkeiden osalta kotimaisen valinta on todella helppoa, ja kotimaisia valintoja voi tehdä erinomaisesti kaikissa suurissa ruokakauppaketjuissa. Myös esimerkiksi huonekalujen ja rautakauppatuotteiden kohdalla kotimaisia vaihtoehtoja on hyvin tarjolla.

Sen sijaan useita tunteja on kulunut etsiessäni nettikaupoista vaatteita, joissa lukisi Made in Finland, tehty Suomessa.

Tehtävä on lähes toivoton. Suomessa kyllä suunnitellaan vaatteita, mutta valmistus on liki olematonta. Vielä alle kymmenen vuotta sitten ympäristötietoiset kohisivat Suomessa tehdyistä, ekologisista Nurmi-farkuista, mutta niiden taru loppui lyhyeen. Nyt Suomessa ei valmisteta esimerkiksi farkkuja missään.

Poikkeuksena ovat lastenvaatteet: Suomessa on meneillään kotimaisten lastenvaatteiden buumi. Toki myös lastenvaatteiden kohdalla kotimaista suunnittelua on enemmän kuin valmistusta. Made in Finland -merkintää näkee silti ilahduttavan usein.

Lapsille halutaan ostaa kotimaassa valmistettuja tuotteita ja laadukkaita materiaaleja. Kun oman lapsen päällä on Suomessa valmistettu paita, ei tarvitse pohtia, ovatko sen valmistaneet pienet kädet kaukaisessa hikipajassa.

Lastenvaatteet ovat tyypillisesti aikuisten vaatteita edullisempia, joten arvovalinta kotimaisen hyväksi on helpompi tehdä. Aikuisten vaatteiden kohdalla hinnoissa alkaa monella tulla kipuraja vastaan.

Koronaviruksen talousvaikutusten keskellä elävässä Suomessa ja mahdollista uutta aaltoa odotellessa kotimaiset valinnat ovat yksi tapa vaikuttaa. Jos jokainen suomalainen käyttäisi kymmenen euroa enemmän kuussa suomalaisiin tuotteisiin tai palveluihin, se tarkoittaisi, että vuodessa kymmenentuhatta suomalaista säilyttäisi työpaikkansa. Rahassa puhutaan 650 miljoonasta eurosta.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.