Poikkeusolojen alettua maaliskuussa kunnat, kaupungit ja järjestöt joutuivat nopealla aikataululla supistamaan tai sulkemaan mielenterveyspalvelujaan. Valtaosa päivätoiminnoista ja vertaistuki­ryhmistä keskeytyi, ja terapia- ja hoitotapaamiset järjestettiin etänä puhelin- tai videoyhteyksin. Pääsykriteerit psykiatriseen hoitoon tiukentuivat. Avohoidon lähetteiden teko ja sovitut tapaamiset siirrettiin myöhemmäksi.

Koronaviruskevään aikana itsemurhien määrät ovat lisääntyneet jopa 15 prosenttia. Kasvokkaisen psykiatrisen hoidon väheneminen ja kiireettömän hoidon siirtyminen ovat näkyneet psyykkisenä oireiluna myös Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelimessa, johon on soittanut ennätysmäärä ihmisiä. Kriisipuhelimeen tuli tammi- ja huhtikuun välisenä aikana yli 80 000 soittoyritystä, mikä on lähes 46 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Yhteydenotoista etenkin itsetuhoisuuteen liittyvät keskustelut ovat lisääntyneet. Samansuuntainen on tilanne nuorille suunnatussa Sekasin-chatissä. Lisäksi yhteydenotoissa on ollut viime viikkoina yhä enemmän huonokuntoisia yhteyden­ottajia. On harhaisuutta ja muuta psykiatrisen hoidon tarvetta.

Kesät ovat olleet aiemminkin kiireisiä kriisiauttamisessa, kun julkinen sektori on supistanut toimintojaan lomakuukausiksi ja ihmiset ovat turvautuneet kolmannen sektorin matalan kynnyksen palveluihin. Kun nyt jo alkukesä osoitti avuntarpeen olevan suurta ja ihmisten psyykkisten voimavarojen olevan heikoissa kantimissa, on valtava huoli siitä, mitä tapahtuu loppukesällä – etenkin kun palvelut ovat olleet heinäkuussa suljettuna lomien takia.

Pystymmekö tarjoamaan ihmisille juuri sitä apua ja tukea, mitä he tarvitsevat? Ja mitä tapahtuu, jos palvelut ruuhkautuvat entisestään?

Ahdistunutta mieltä ei lohduta toive auttajan kohtaamisesta sitten joskus, kun palvelut palaavat entiselleen. Henkinen kipu on pahimmillaan läsnä koko ajan lisäten turvattomuuden, yksinäisyyden ja elämän hallinnan menettämisen tunnetta.

Itsemurhien ehkäisytyössä toivoimme, että kevään yhteinen kriisikokemus yhdistäisi ihmisiä ja olisi saanut itsemurhien määrän laskuun – samaan tapaan kuin 1990-luvun laman aikaan monen tekijän yhteisvaikutuksena itsemurhat vähenivät. Näin ei valitettavasti tapahtunut.

Kriisityössä pohdimme jo, mitä tapahtuu syksyllä. Pystymmekö yhteiskuntana, julkisen sektorin ja järjestöjen tiiviillä yhteistyöllä, tarjoamaan oikea-aikaisesti ja tasa-arvoisesti sitä terveydenhuollon ja matalan kynnyksen apua, mitä ihmiset tarvitsevat? Saammeko vuosikymmenien aikana laskusuunnassa olleet itsemurhien määrät pysymään edelleen laskevassa suunnassa?

Jotta pystymme tarjoamaan hädässä oleville ihmisille heidän tarvitsemansa avun ja ­tuen, tarvitaan riittävästi resursseja sekä valtiovallan ja kaikkien toimijoiden yhteistä suunnitelmaa siitä, miten kriisi puretaan ja miten palaamme normaaliin tilanteeseen tai entistä parempiin palveluihin.

Marena Kukkonen

päällikkö, Itsemurhien ehkäisykeskus

Outi Ruishalme

johtaja, kriisiauttamistoiminnot

Mieli Suomen Mielenterveys ry

