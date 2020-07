Olettaisi Helsingin kaupungin päättäjien aamukahvin menneen väärään kurkkuun, kun he lukivat Väyläviraston yksikönpäällikkö Jukka P. Valjakan vastauksen (HS Mielipide 27.7.) Malmin aseman liukuportaita koskevaan mieli­pidekirjoitukseen (HS 25.7.). Valjakka kertoi viraston päättäneen, että Malmin aseman laituritasolta bussiterminaaliin johtavat ja jatkuvasti epäkunnossa olevat liukuportaat poistetaan ja korvataan tavallisilla portailla ja hissillä.

Kaupunki on juuri esitellyt näyttävästi mittavia suunnitelmia Malmin kehittämisestä Koillis-Helsingin toimivaksi ja viihtyisäksi aluekeskukseksi. Tämäkö on esimerkki merkittävän aluekeskuksen liikenteen solmukohdan tulevaisuudesta? Suomen sääolot ovat toki ulko­tiloissa sijaitseville liukuportaille joskus haasteelliset, mutta kyllä maailman parhaiten koulutetun kansan edustajien luulisi keksivän toimivan ratkaisun myös tähän asiaan. Nyt näyttää siltä, ettei Väylävirastolla ole intres­sejä huolehtia, saati kehittää, Malmin aseman toimintoja.

Yksi hissi ei palvele sitä sankkaa asiakasjoukkoa, joka kulkee päivittäin laukkuineen asemalaiturin ja bussiterminaalin välillä. Ja kaupunki toivoo tämän joukon vain kasvavan tulevaisuudessa, kun paikallis- ja seutu­liikennettä keskitetään juniin ja runkolinjoille.

Väylävirasto on antamassa ison kuoliniskun julkisen liikenteen toimintaedellytysten kehittämiselle Helsingissä. Mikäli kaupunki on ollut tietoinen Väyläviraston suunnitelmista, on se selityksen velkaa kaupunkilaisille.

Jukka Rahko

Helsinki

