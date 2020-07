Kotimaanmatkailu on tänä kesänä valttia. Koiraihmisenä olen miettinyt pitkään, miksi hotelleissa on erilliset lemmikkihuoneet, jotka ovat usein muita huonompia. Hyviin huoneisiin ei lemmikin kanssa pääse, vaikka olisi valmis maksamaan. Ahvenanmaalla on toisin, siellä lemmikin kanssa pääsee vaikka sviittiin. Siellä allergikoille on varattu omat huoneet, mikä on heidänkin etunsa.

Nykyään moni suomalainen on lemmikin omistaja. Lemmikit harvoin tuhoavat huoneita, ja jos niin kävisi, olisivat vahingot luonnollisesti omistajan vastuulla.

Hotellien soisikin varaavan lemmikkien kanssa matkustaville enemmän vaihtoehtoja. Lemmikeistä voisi esimerkiksi ottaa huonehintaan prosenttiperusteisen lisähinnan.

Odotan, mikä hotelliketju ensimmäiseksi keksii profiloitua kaikkein lemmikkiystävällisimmäksi. Myös lapset ja lapsenmieliset viihtyvät hotelleissa sitä paremmin, mitä enemmän söpöjä koiria ja kissoja aulatiloissa pyörii.

Joni Siikavirta

varatuomari, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.