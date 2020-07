Mielipidesivuilla on keskusteltu metsänhoidosta. Jatkuvalla kasvatuksella on paikkansa maisemanhoidossa, mutta rajoitetusti. Joissakin maisemakohteissa peitteisyyden säilyminen on tärkeää, kuten yleensä rantametsissä ja osassa virkistysreittien varsia.

Virkistäytyminen on yleensä liikkumista. Maaston muotojen ja korkeuserojen vaihtelu nostaa alueen arvostusta. Oloissamme maaston korkeuserojen vaihtelu ei ole yleensä suurta. Metsäalueen vaihtelua luovat tavanomaisessa jaksollisessa metsänkasvatuksessa etenkin metsiköiden eri puulajit ja niiden sekoitukset sekä puustojen iän vaihtelu. Melko tasaikäisissä varttuneissa metsiköissä puiden järeys on tärkeä maiseman ominaisuus. Niissä on myös sisäistä näkyvyyttä, minkä on todettu lisäävän maisemallista arvostusta.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsiköiden välinen vaihtelu pienenee tai katoaa kuusettumisen seurauksena. Puiden runkojen keski­järeys on alhainen, ja lisäksi sisäinen näkyvyys pienenee. Jatkuva kasvatus ei ole autuaaksi tekevää maisemanhoidossa.

Risto Savolainen

metsänhoitaja, Vantaa

