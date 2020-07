Vieraskynä

Historia ei aina toista itseään, mutta Euroopassa sen käänteet ovat olleet jossain määrin ennustettavia. Tai niin oli ainakin ennen.

Vaikka koronavirus on riistänyt henkiä ja monilta toimeentulon, Eurooppa ei ole sortunut muistelemaan vanhoja kaunoja tai repimään auki vuosikymmenen takaisen finanssikriisin haavoja. Sen sijaan päätimme selviytyä kriisistä yhdessä ja panostaa tulevaisuuteen. Siksi 27 EU-maan johtajien viime viikolla tekemää päätöstä hyväksyä Euroopan komission elpymisehdotus voidaan sanoa historialliseksi.

Euroopan unioni auttaa kriisistä eniten kärsineitä 750 miljardin euron Next Generation EU -elpymisvälineellä. Sillä tuetaan investointeja, joiden avulla luodaan seuraavalle sukupolvelle vihreämpi, digitaalisempi ja vahvempi unioni. Yhdessä EU:n seuraavan seitsenvuotisen rahoituskehyksen kanssa kokonaispaketin arvo on 1 800 miljardia euroa.

Päätös on historiallinen myös toteuttamistapansa vuoksi. Komissio hyödyntää ensi kertaa tässä mittakaavassa – 27 jäsenmaan tuella – vahvaa luottoluokitustaan hankkiakseen rahoitusta markkinoilta.

Aiemmissa kriiseissä hyväosaiset ovat selviytyneet mutta heikoimmat ovat joutuneet koville. Tällä kertaa ei saa käydä niin. Siksi valtaosa elpymisvaroista jaetaan EU-maille avustuksina elintärkeiden uudistusten ja investointien rahoittamiseen. EU-rahoituksella tuetaan hankkeita ja ihmisiä Hangosta Utsjoelle luomalla työpaikkoja paikallisesti ja vahvuutta globaalisti.

Uudistukset ja investoinnit räätälöidään kunkin maan tarpeiden pohjalta laajempien eurooppalaisten tavoitteiden mukaisesti. Joissain maissa tuetaan työmarkkinoiden uudistuksia tuottavuuden lisäämiseksi, toisissa keskitytään koulutukseen. Joissain maissa parannetaan digitaalista infrastruktuuria, toisissa liikenneyhteyksiä. Olennaista on, että kaikki edistävät vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita.

Yksi erityispiirre liittyy rahojen takaisinmaksutapaan. Jotta EU-maiden jäsenmaksuosuudet pysyisivät kurissa, avustukset olisi maksettava takaisin uusista omista varoista, jotka perustuisivat suurilta teknologiayrityksiltä perittävään digiveroon, muoviveroon ja hiilimaksuun sellaisista tuontituotteista, joiden valmistusmaissa ilmastotavoitteet eivät ole yhtä tiukkoja kuin EU:ssa.

Jotkut kysyvät, miksi Suomen pitäisi olla mukana tukemassa muiden maiden elpymistä. Siihen on helppo vastata. Euroopan vauraus perustuu sen yhtenäisyyteen ja sisämarkkinoihin. Solidaarisuudesta on hyötyä myös meille itsellemme, sillä jokainen yhteen maahan sijoitettu euro on hyödyksi kaikille muillekin.

Mitä tapahtuisi Suomen matkailualalle, jos ihmisillä ei olisi enää varaa matkustaa Lappiin eri puolilta Eurooppaa? Mitä tapahtuisi Suomen teollisuudelle, jos tavarantoimittajat muualla Euroopassa eivät pystyisi enää toimittamaan tarvittavia komponentteja tai tilaamaan suomalaisia valmisteita?

Kriisi on vaikuttanut meihin kaikkiin – ihmisten hyvinvointiin, yritysten vakavaraisuuteen, yhteiskunnan toimintaan ja eurooppalaisten talouksien terveyteen. Eikä se ole vielä ohi. Siksi meidän on toimittava nopeasti, määrätietoisesti ja yhdessä.

Viime viikolla Eurooppa osoitti, että se on tehtävän tasalla. Joidenkin mielestä pitkä ja vaikea huippukokous oli osoitus epäröinnistä tai heikkoudesta. Meidän mielestämme se oli merkittävä osoitus Euroopan ainutlaatuisesta vahvuudesta. Missä muualla maailmassa 27 maata edes keskustelee elpymisen ja tulevaisuuden rahoittamisesta yhdessä? EU:ssa siihen tarvittiin vain yksi pitkä viikonloppu.

Näinä aikoina Eurooppa on paras paikka elää. Meidän on pidettävä huoli siitä, että näin on myös tulevaisuudessa. On tehtävä yhteistyötä hallitusten ja parlamenttien kanssa, jotta elpyminen saadaan käyntiin.

EU:ta pitäisi aina arvioida sen perusteella, mitä se voi tarjota tulevaisuutta varten. Aiemminkin meitä on rohkaissut eteenpäin visio yhteisestä tulevaisuudesta: sen avulla yhdistimme Euroopan toisen maailmansodan ja kylmän sodan jälkeen, loimme sisämarkkinat ja otimme käyttöön yhteisen rahan.

Nyt tarvitaan samanlaista visiota, jotta voimme ottaa jälleen uuden historiallisen askeleen kohti EU:n tulevaisuutta.

Ursula von der Leyen ja Jutta Urpilainen

Von der Leyen on Euroopan komission puheenjohtaja ja Urpilainen kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari.

