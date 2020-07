Taidetyölle ominainen, aineeton luomisprosessi on kokonaisuudessaan kestävän kehityksen toimintaa. Määrärahojen suuntaaminen ammattitaiteen ja kulttuurin tulevaisuuden turvaamiseen työllistymismahdollisuuksia lisäämällä ja taidelaitosten infraa sekä vapaan kentän asemaa vahvistamalla olisi juuri tässä hetkessä tärkeä teko.

Hieno, koko maan kattava taidelaitosverkostomme on vakavassa vaarassa. Tekeillä olevat muutokset kuntien tehtäväkenttään, odotettavissa olevien kustannusten arvaamattomuus ja valtionosuusuudistukseen asetettujen toiveiden viipyminen ovat saaneet kunnat luopumaan kehitysuskostaan ja tarttumaan jo menneen vuoden talouslaskelmissaan kulttuurisektorin mittaviin leikkauksiin eri puolilla maata.

Kaikki taiteet ovat yhteiskunnan työvoimavaltaisimpia aloja. Viime vuosikymmenten säästötoimet samoin kuin tuoreimmat leikkaukset ovat kohdistuneet juuri työpaikkoihin. Myös rakennukset ovat päässeet rapistumaan remonttivarojen puutteessa.

Samaan aikaan korkeakoulut ovat lisänneet taidealojen aloituspaikkoja, joiden hakijamäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. On kehittynyt maan kalleimmin korkeakoulutettu, liian suurelta osalta satunnaisen apurahoituksen varassa toimiva työvoimapotentiaali.

Suomalainen taide on silti jatkanut luonnonvoiman lailla dynaamista kehitystään ja muuttunut merkittäväksi kansan­taloudelliseksi tekijäksi ja sijaintipaikkojensa palvelutoiminnan katalysaattoriksi. Se on jatkuvassa kasvussa ja bkt-osuus palvelutoiminnoista on jo nelisen prosenttia ja ylittää suoraan sidonnaisine oheispalveluineen seitsemän prosentin rajan.

Covid-19-tauti on osoittanut, miten kokonaisvaltaisesti kulttuuritapahtumien puute vaikuttaa sijaintipaikkakuntien taloustilanteeseen. Taide ja kulttuuri ovat jääneet lapsipuolen asemaan verrattuna oheispalveluiden saamiin tukimuotoihin ja -määriin.

Kansainvälinen kiinnostus Suomen taiteeseen on ollut ylisukupolvista, mutta tuskin koskaan niin suurta kuin nykyisin. Jo vuonna 2017 vientitilastojen suurin nousija oli musiikki.

Videotaide valtaa maailman museoita, elokuvan arvostus kasvaa, design ja arkkitehtuuri ovat säilyttäneet vetovoimansa, kirjallisuutta käännetään ja esitystaidetta eri muodoissaan kysytään. Vaikeissa oloissa on luotu verkostopohja, joka tarjoaa hyvät lähtökohdat kansainväliselle menestykselle. Lopputuotteita viemällä taide voisi toimia tasapainottavana tekijänä nyt, kun sellu ei vedä entiseen tapaan.

Taiteella ja kulttuurilla on keskeinen tehtävä talouden dynaamisena osana ja identiteettimme sekä kielemme rikkauden vaalijana. Se on yhteiskuntamme resilienssin eli kesto­kyvyn lähde. Samalla se lisää arvostusta maailmalla sekä kansainvälistä kilpailukykyä. Immateriaalisen luonteensa vuoksi taidetyö manifestoi koko olemuksellaan kestävää kehitystä ja edistää luovuuden heräämistä sekä henkisen pääoman kasvua koko vaikutuspiirissään.

Taiteen ja kulttuurin kestävän tukipohjan varmistaminen ja sen kehityksen turvaaminen ovat paitsi oiva vihreä valinta myös välttämättömyys nyt, kun Veikkauksen asema horjuu ja alalle on luotava uudet, kestävät rahoitusväylät.

Raija-Sinikka Rantala

teatteriohjaaja, kirjailija, Helsinki

