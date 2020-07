Koti on entistä useammalle nyt keskeinen tai jopa ensisijainen työn tekemisen paikka. Etätyökäytäntö on koronaviruskevään aikana yleistynyt osaksi monen organisaation arkea. Satunnaisesta ja poikkeuksellisesta työtavasta on tullut säännöllinen ja entistä pysyvämpi.

Toiset työnantajat ja työntekijät ovat olleet tyytyväisiä muutokseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Monet kuitenkin odottavat jo paluuta työpaikalle, jossa voi tavata työkavereita kasvokkain ja ergonomia ja ­tekniset edellytykset ovat kunnossa.

Etätyön osalta ei kuitenkaan kannata lyhyehkön kokemuksen pohjalta tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Joillekin etätyö sopii mainiosti, joidenkin kohdalla ­aikaansaannos jää vaatimattomaksi tai työhyvinvointi vaa­rantuu.

Useimmat etätyöhön liittyvät ongelmat ovat ratkaistavissa. On silti tarpeen tiedostaa, ettei etätyö sovi kaikille ja kaikkiin tilanteisiin. On viisasta tehdä yhteisten periaatteiden lisäksi myös yksilöllisiä ratkaisuja. Tehdäänpä työtä työnantajan tiloissa tai etänä, on selvää, että jotkut tarvitsevat työssä onnistumiseen enemmän tukea, kannustusta, ohjausta ja valvontaa, kun taas toiset suoriutuvat töistään hyvinkin itsenäisesti.

Työssä suoriutumiseen ja työhyvinvointiin vaikuttavat monet yksilölliset seikat, kuten työ­tehtävien, teknologian ja tiedon hallinta. Henkilökohtaista suoriutumista tulee myös itse osata arvioida ja muuttaa tarvittaessa työtapoja.

Sekä organisaation asettamat että henkilökohtaiset tavoitteet työssä suoriutumiseen pitää etätöissä olla kirkkaana mielessä. Priorisointikyky on välttämätön. Myös kuormitusta ja palautumista on hyvä osata säädellä sekä vetää tarvittaessa raja työn ja yksityiselämän välille.

On tärkeää, että etätyöstä saatu oppi ja kokemus otetaan työpaikalla nyt tarkasteluun, haetaan yhdessä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Samalla on tarpeen kartoittaa yksilöllisiä etätyötaitoja ja tarjota mahdollisuus kouluttautua ja saada perehdytystä ja valmennusta niihin asioihin, joissa on osaamisvajetta.

Esihenkilön vastuuta työn­antajan edustajana ei saa unohtaa. Esihenkilö voisi antaa työntekijälle etätyöluvan, kun työ­olosuhteet ovat kunnossa, osaaminen on varmistettu, toiminta­periaatteista on sovittu ja riittävä seuranta ja yhteydenpito toteutuvat.

Päivi Rauramo

asiantuntija, Työturvallisuuskeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.