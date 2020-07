Toimittaja Jussi Pullinen tarttui kommentissaan (HS 28.7.) tärkeään ­asiaan: politiikan kielenkäytön kovenemiseen. Analyysinsä lopuksi hän viittasi ”alatyyliseen” kommenttiin, jossa Li Andersson (vas) kutsui Jussi Halla-ahon (ps) väitettä paskapuheeksi.

Paskapuhe ei ole alatyyliä vaan täsmällinen filosofinen termi. Yhdysvaltalainen filosofi Harry G. Frankfurt määritteli termin tässä merkityksessä vuonna 1986 ilmestyneessä esseessään On Bullshit. Siinä missä valehtelija tietää totuuden ja valehtelee tietoisesti, paskanpuhujalle väitteen totuusarvolla ei ole väliä, kunhan väite up­poaa kuulijoihin ja ajaa puhujan omaa asiaa.

Teos on ilmestynyt Antti Nylénin kääntämänä myös suomeksi nimellä Paskapuheesta. Teos on lyhyt, ja siinä pureskellaan älyllisesti ilmiötä, joka on kaikille tuttu mutta harvoin nimetty. Toinen lukemisen arvoinen kirja on organisaatiotutkimuksen professori André Spicerin Paskanjauhantabisnes, jossa käsitellään paskapuheen rehottamista yritysmaailmassa.

Kovenevan kielenkäytön lisäksi myös paskapuheen lisääntyminen on yhteiskunnallinen ongelma, josta ei kannata vaieta. Sana paska on toki alatyyliä, mutta alhaista on myös paskapuheen käyttö vaikuttamiskeinona.

Vesa Linja-aho

opettaja, Espoo

