Mielipidepalstalla on käyty mielenkiintoista ja tärkeätä keskustelua avohakkuista ja niiden vastakohdasta, avohakkuuvapaasta metsän jatkuvasta kasvatuksesta. Työtäni varten olen joutunut kahlaamaan aiheen tieteellistä kirjallisuutta. Sitä on runsaasti saatavissa erityisesti kansain­välisissä julkaisuissa.

Kuitenkin vain yksi tutkijaryhmä on tuottanut tietoa vaihtoehtoisista menetelmistä aineistoista, joissa samanaikaisesti samoissa oloissa on mitattu monimuotoisuutta, hiilen sidontaa, monikäyttöä, kuten mustikan tuotosta, ja puuston kasvua ja taloustulosta. Ilmastonmuutoksen vuoksi samanaikaisuus on välttämätöntä. Professori Erkki Lähde, joka yhdessä Iikka Aution kanssa osallistui myös keskusteluun mielipidepalstalla (HS 15.7.), on ollut ryhmän vetäjä ja pääjulkaisija. Julkaisuja on kertynyt useita kymmeniä.

Niistä osa on koostettu valtakunnallisista puuvarojen (VMI) inventointitiedoista ja pääosa pitkäaikaisista arvotuista kenttäkokeista. Tulos näyttää olevan yksiselitteinen. Kaikissa suhteissa jatkuva kasvatus on selvästi edullisempi metsänomistajien ja metsää monikäyttävien kansalaisten kannalta. Jatkuvan kasvatuksen metsä on hyvä myös metsäterapian kannalta. Metsäterapia on erityisesti Japanissa suosittua kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Avohakkuun jälkeinen puupelto ei kartoitusten mukaan tunnu hyvältä.

Riitta Wahlström

kasvatustieteen lisensiaatti, ympäristökasvattaja, Helsinki

