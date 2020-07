Pääkirjoituksessa (HS 25.7.) todettiin, että Postitalon myymälän sulkemisen jälkeen ”Helsingin ydinkeskustaan ei jää yhtään Postin myymälää”. Tämä ei pidä täysin paikkaansa.

Postilla on Kasarmitorilla vastikään uudistettu lippulaivamyymälä sekä Keskuskadulla erityisesti pakettiasiakkaille suunnattu Box by Posti. Kilometrin säteellä Helsingin rautatieasemasta on myös 16 Postin pakettiautomaattia, ja automaattien verkostoa täydennetään jatkuvasti.

Helsingin keskustassa on lisäksi lukuisia yhteistyökumppaneita, kuten kioskeja, kirjakauppoja ja päivittäistavara­myymälöitä, jotka myyvät Postin tuotteita, kuten postimerk­kejä.

Perinteistä kirjepostia tulee yhä vähemmän jaettavaksi, ja suurin osa asiakkaistamme saapuu joko noutamaan tai lähettämään pakettinsa. Ke­hitämme verkostoamme jatkuvasti palvelemaan asiakkaiden tarpeita.

Heiko Laubach

johtaja, Postin palvelupisteverkosto

