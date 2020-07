Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja komissaari Jutta Urpilaisen kirjoituksen ”Solidaarisuus EU:ssa hyödyttää myös Suomea” (HS Vieraskynä 29.7.) sävy oli EU:n toimintakykyä ja yhtenäisyyttä korostava.

Tämä puoli nähtiin jo huippukokouksen aikana. Lisäksi kokouksesta tullessaan pääministeri Sanna Marin (sd) selvitti selkeään tyyliinsä pitkän kokouksen kulun ja sen periaatteelliset tulokset tasolla, joka näytti riittävän politiikan teon tarpeisiin.

Mutta vasta päätösten toteuttaminen näyttää, mikä merkitys kokouksen sopimuksilla lopulta on EU-maille tai Euroopalle. Avustuksiin liitettiin useita ehtoja, joiden konkretisointi jäi komissiolle ja EU:n virkakunnalle, osa myös tuleville Eurooppa-neuvoston kokouksille.

Komission tulo poliitikkojen tontille on tietenkin jossakin määrin tarpeellista jo hallinnon yhtenäisyyden osoittamiseksi. Kuitenkin komission tulisi jatkaa mahdollisimman tehokkaasti siitä, mihin poliitikot ovat asiat saattaneet. Päätösten toimeenpanoa ja seurantaa on konkretisoitava mahdollisimman pian. Se ei välttämättä ole hohdokasta, mutta se on silti tehtävä.

Koronavirustukipakettiin ja tuoreeseen seitsenvuotisbudjettiin liitettiin monia ehtoja rahansaannille, kuten tarkkarajaisuus ja oikeusvaltioperiaate. Mutta kuinka paljon ehtoja kaikkiaan on, kuinka sitovia ne ovat ja kuka niitä valvoo? Nämä täytyisi vielä tietää.

Komission on syytä terävöittää omaa rooliaan elvytyspaketin konkreettisen toteuttamisen suhteen. Ensimmäinen taso tälle on se, että komissaarit paneutuvat pakettiin ja siihen liitettyihin ehtoihin mahdollisimman tarkasti ohjeistaakseen edelleen virkakuntaa.

Osmo Nieminen

Lempäälä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.