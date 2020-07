Kuka hyötyy, kun motivoituneet ja osaavat nuoret jätetään koulutuksen ulkopuolelle, kysyi Vellamo Paananen HS:n mielipidepalstalla (14.7.). Kysymys jäi mietityttämään, kun seurasin läheltä kahden motivoituneen nuoren yrittäessä päästä opiskelemaan, taistellen ensikertalaiskiintiöitä vastaan. Turhaan.

Opiskellessani itse yliopistossa 1990-luvun lopussa tuli vaihe, jolloin ymmärsin, etten työllistyisi aikomaani ammattiin todennäköisesti koskaan. Piti laajentaa osaamista ja ammattitaitoa, ja se onnistui.

En kuitenkaan koe, että se, mitä aikaisemmin opiskelin, olisi arvotonta. Se teki osaamisestani monialaisempaa ja antoi perspektiiviä nykyiseen ammattiin. Siitä taidosta on nyt ollut hyötyä toistakymmentä vuotta, eikä ainoastaan minulle.

Tästä seuraakin muutama kysymys: Eikö olisi rakentavampaa keskittyä aloituspaikkojen ja valmistuneiden määrien laskemisen sijaan nuorten pääoman kasvattamiseen? Eikö keskeytetyn tai aikaisemman koulutuksen tietoja ja taitoja voisi hyödyntää seuraavassa ammatissa? Eikö ole luonnollista, että nuoren ammattihaave muuttuu matkan varrella?

Olen opettajana todella monta kertaa nähnyt, miten motivaatio vaikuttaa oppimiseen, kehittymiseen ja tulevaisuuteen. Se on mielestäni avainasemassa, kun me tarvitsemme Suomeen innovatiivisia ja motivoituneita työntekijöitä, joilla on monialainen näkemys asioihin. He ovat Suomen tulevaisuus.

Elena Ståhle

opettaja, Kirkkonummi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.