Muut lehdet

Keskisuomalainen kirjoittaa, että naisten oikeuksista on tullut konservatiivien uusi maalitaulu.

”Isossa osassa itäistä Eurooppaa naisten oikeudellinen asema voi huonontua.”

”Puolassa oikeusministeri Zbigniew Ziobro sanoo, että vuonna 2011 solmittu ja vuonna 2015 voimaan astunut Euroopan neuvoston sopimus naisiin ja perheisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta edustaa ’vääränlaista ideologiaa’ ja sisältää vanhempien oikeuksia loukkaavia ideologisia elementtejä. Puola ratifioi tuon Istanbulin sopimuksen vuonna 2015 ennen konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) valtaannousua.”

”Suomi on mukana sopimuksessa. Syytä onkin. Suomi on naisille Euroopan unionin toiseksi turvattomin maa. Sopimus tähtää naisiin kohdistuvan väkivallan kriminalisointiin ja poistamiseen.”

”Yhdysvallat on rikkonut sääntöpohjaista maailmanjärjestelmää irtautumalla kansainvälisistä sopimuksista ja järjestöistä, ja sen esimerkki käy muillekin maille. Unkarissa parlamentti jo päätti, ettei Istanbulin sopimusta saateta voimaan. Myös Bulgariassa ja Romaniassa on samaa henkeä.”

”Sopimusta näyttää hyvästelevän myös sen isäntämaa ja ensimmäinen ratifioija Turkki. Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallinnon mielestä sopimus ’uhkaa turkkilaista perherakennetta’ ja islamilaisia arvoja.”

”Turkkilaisia on noin 84 miljoonaa. Naisten murhat lisääntyvät vuosi vuodelta. Surmaaja on yleensä mies naisen lähipiiristä. Vuosituhannen alkuvuosina naisten asema Turkissa kohentui monin tavoin lähinnä naisjärjestöjen työn ansiosta, aiemmin mies oli virallisesti perheen pää ja päätti kaikista asioista. Nyt naisjärjestöt on taas ajettu puolustuskannalle. Erdoğanin mielestä sukupuolten tasa-arvo on ’vastoin luonnonlakeja’ ja turkkilaisnaisten päätehtävä on synnyttää kolme lasta.”

”Tuoreessa mielipidemittauksessa 64 prosenttia eli lähes kaksi kolmasosaa turkkilaisista vastusti sopimuksesta irtautumista ja vain viidennes kannatti sitä.”

Hämeen Sanomien mukaan kotitalouksille riittää marjoja, mutta teollisuus on huolissaan, saako se saalista.

”Keskiviikkona avautui thaimaalaisten poimijoiden viisumikäsittely. Se tarkoittaa sitä, että suomalaisyritykset saavat apua marjaurakkaan.”

”Teollisuuden mukaan thaimaalaiset tulevat kuitenkin pari viikkoa liian myöhään. Niin tai näin, mustikkasato on juuri valmis, hillat kypsyvät ja puolukkasato on vasta syksyn hommia. Kerättävää riittää edelleen.”

”Positiivista on se, että innokkaat metsäkeräilijät voivat nyt oikeasti tehdä tiliä metsän antimilla. Myyminen on tehty myös helpoksi. Suosituilla tattipaikkakunnilla ovat ostajat valmiina tiettyinä päivinä.”