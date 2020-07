Kotimaanmatkailu on ollut keväällä ja kesällä näkyvämpi puheenaihe kuin kenties koskaan. Media on seurannut tiiviisti alan koronaviruskurimusta ja pohtinut matkailun valtavaa merkitystä Suomen taloudelle ja sen elpymiselle.

On todella ilahduttavaa, että kotimaan matkailuhelmet innostavat ja kiinnostavat suomalaisia, mutta olen aistinut ja kohdannut myös huolta matkailun turvallisuudesta. Matkailija saattaa esimerkiksi kokea, että tiedon löytäminen matkakohteesta ja sen poikkeusajan tilanteesta on vaikeaa, vaikka matkailuyritykset ovat tehneet useita toimenpiteitä huolehtiakseen asiakkaiden turvallisuudesta.

Avoin viestintä on tärkeämpää kuin koskaan, mutta kannustan tiedon äärellä olevaa matkailijaa myös maltillisuuteen. Kohdetta ei kannata tyrmätä vielä muutaman somepostauksen tai lehtijutun perusteella.

Esimerkiksi heinäkuun puolivälissä valtakunnallinen media uutisoi laajasti ja dramaattisesti “turistiryntäyksestä” Turun saaristoon (esim. IS 15.7.). “Kirkuva uutisointi maksoi (Turun)saariston lyhyelle kesäsesongille kovan hinnan”, kirjoitti puolestaan Turun Sanomat pari viikkoa myöhemmin (TS 30.7.). Matkailijat säikähtivät uutisia ruuhkista, ja nyt saaristossa on hämmästyttävän hiljaista.

Yhtä lailla osa mahdollisista Turun-matkailijoista pelästyi valtakunnallista uutisjuttua (HS 23.7.) kaupungissa vierailevista ruotsalaisista, vaikka vierailuja matkailukohteisiin ei saa eikä pidä estää, jos Suomeen saapuvilla on lain mukaan oikeus tulla maahan. Me Visit Turussa saimme silti kipakkaa viestiä matkailijoilta, jotka kertoivat vaihtaneensa kaupunkikohdetta uutisen luettuaan. Turkuun on turvallista matkustaa nyt ja toivottavasti myös jatkossa, kun me kaikki noudatamme ohjeita turvaväleistä ja hygieniasta.

Tärkein tietolähde nykymatkailijalle ovat nimenomaan viranomaisten suositukset. Vain virallisia ohjeita noudattaen kotimaanmatkailu voi pysyä turvallisena kesän kääntyessä syksyksi. Se on kaikkien etu. Ollaan siis vastuullisia yhdessä.

Anne-Marget Hellén

matkailujohtaja, Visit Turku

