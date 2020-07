Mielipidekirjoituksessaan Paula Risikko (kok) ja Pia Pakarinen (kok) toistelivat tuttua kritiikkiä oppivelvollisuuden laajentamisesta (HS Mielipide 31.7.). Samoja perusteluja on esitetty jo vuosia.

Joka vuosi pelkän peruskoulun varaan jää 10–15 prosentin joukko nuorten ikäluokasta. Toisen asteen oppivelvollisuusuudistuksen ydinkysymys kuuluu, kenen mielestä on vielä 2020-luvulla ”ok”, että nuori lopettaa koulunkäynnin 15-vuotiaana. En ole tavannut ketään, joka tosissaan puoltaisi 15-vuotiaan vapautta jäädä kotiin. Siitä nykyisessä oppivelvollisuudessamme kuitenkin tarkalleen ottaen on kyse. Siksi nykyinen oppivelvollisuus on auttamattoman vanhentunut ja uudistuksella on kiire.

Peruskoulua suunniteltaessa 1960-luvulla työura oli ajateltavissa peruskoulupohjalta. Nykyään pelkästään kesätöihin pääsy edellyttää usein täysi-ikäisyyttä.

Yllättävää on, että yli 50 vuoden aikana oppivelvollisuus ei ole laajentunut, vaikka yhteiskunnallinen muutos on ollut valtava. Kahden seuraavan vuosikymmenen päästä varmasti hämmästellään, kuinka vielä 2020-luvulla koulunkäynnin on voinut lopettaa 15-vuotiaana. Samalla listataan uudistusta vastustaneet puolueet ja kansanedustajat. Joku ehkä muistaa, että kokoomus vastusti pitkään myös peruskoulua.

Pilvi Torsti

dosentti, valtiosihteeri, kaupunginvaltuutettu (sd), Helsinki

