Osaamisella ja hyvinvoinnilla on selkeä yhteys työelämässä. Osaaminen on tärkeää niin yhteiskunnan, yritysten kuin yksilönkin kannalta. Sen rooli kilpailutekijänä, tuottavuuden kasvattajana sekä työtyytyväisyyden lisääjänä on kiistaton.

Yrityksissä tarvitaan uutta osaamista kiihtyvällä tahdilla, ja sen yhteys tunnistetaan hyvän tuloksen tekemiseen. Tällä hetkellä ei kuitenkaan valitettavasti tiedetä, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Yritykset investoivat tekniikkaan, tuotantolinjoihin ja markkinointiin mutta, etenkin epävarmoissa taloustilanteissa, tinkivät koulutuksesta.

Työssä tärkeitä oppimisen muotoja ovat tekemällä ja kokemalla oppiminen sekä muilta oppiminen. Jatkuvan oppimisen ydinkysymys on, miten oppilaitokset ja yritykset voisivat tehdä nykyistä tehokkaammin yhteistyötä. Tämä ei onnistu ilman työntekijän, työnantajan ja oppilaitosten jatkuvaa vuoropuhelua.

Tulevaisuudessa korostuvat etenkin tunneäly ja työn muutoksessa luoviminen. Asiaosaamisen sijaan nousussa ovat nyt sosiaaliseen kyvykkyyteen liittyvät taidot, kuten asiakasymmärrys, verkostoitumistaidot sekä hiljaisen tiedon jakaminen.

Meillä on riittävästi tietoa, teoriaa sekä toimijoita. Nyt tarvitaan käytännön toimenpiteitä viemään jatkuvan oppimisen malli eteenpäin.

Osaaminen ja jatkuva itsensä kehittäminen ovat työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä tekijöitä. Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen edellyttää käytännön työvälineitä yrityksiin henkilöstön tueksi. Nyt olisi oikea aika kokeiluille, jotta myös nykyinen henkilöstö pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tarja Kallonen

Helsinki

Annemari Kuhmonen

Hyvinkää

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.