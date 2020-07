Kansalais­opiston loppuvuoden kurssitarjotin on taas julkaistu. Perinteisten kurssien rinnalle on tullut useita ajankohtaisia uutuuksia, joista on paljon hyötyä arjessa.

Oma maa mansikka

Onko ulkomaanmatkailu osa identiteettiäsi ja tunnet olevasi ilman sitä hukassa? Reissuriippuvaisten ryhmä tarjoaa mahdollisuuden oppia muilta sekä jakaa kokemuksia Suomi-ahdistuksesta. Tulet huomaamaan, että suljetut rajat voivat myös avata henkisiä lukkoja.

Kohti oikeaa elämäntapaa

Naapurikyttäämisen peruskurssi on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä koronavirusaikaan ihmiset pysyvät enemmän kodeissaan ja rikkovat samalla helposti sääntöjä. Kurssilla opetetaan paheksumaan muun muassa ääntelyä, ilkamointia, lapsia, kasvatusmetodeita, pukeutumista sekä kotieläimiä.

Katseet kertovat

Mikään ei tehoa liian lähelle tuleviin ihmisiin paremmin kuin kunnon mulkaisu. Kurssi perehdyttää vaikuttavan mulkaisun saloihin. Kurssilla tehdään harjoituksia pienryhmissä ja saadaan henkilökohtaista palautetta omista mulkaisuista. Luvassa myös opastusta silmien pyörittelyyn.

Sosiaalisen median kirjoituskurssi

Persereikä – yhteen vai erikseen? Onko versaali parempi? Kurssi opastaa oikeakielisyyteen ja tehokkaaseen ilmaisuun somessa alan osaajien tuoreiden esimerkkien avulla. Tee kommentoinnistasi pidäkkeetöntä ajatusten virtaa ja unohda itsekritiikki.

Irti addiktiosta

Pakonomaisesta tarpeesta jakaa omia sienikuvia somessa voi päästä eroon. Kurssi tarjoaa käytännön työkaluja sienipostausaddiktion kanssa painiskeleville ja polun pois ongelmasta. Opit tiedostamaan pakkomielteiset käytösmallisi sekä muuttamaan toimintasi itsesi ja ystäviesi parhaaksi.

Työelämän tavat tutuiksi

Etätyöt loppuvat jossain vaiheessa, ja työpaikalle siirtyminen tuo mukanaan muutoksia arjen rakentumiseen, ajankäyttöön ja henkiseen hyvinvointiin. Kurssi palauttaa mieleen työpaikan käytännöt: Pitääkö töihin pukeutua? Mitä työaika tarkoittaa? Voinko ottaa päiväunet kesken työn?

Varaa paikkasi ajoissa ja varmista pääsysi syksyn parhaille kursseille.

Kirjoittaja on HS:n kuvasta ja designista vastaava toimituspäällikkö.