Muut lehdet

Moni lehti kirjoittaa keskustan puheenjohtajakisasta, johon Annika Saarikko ilmoittautui haastamaan istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin.

Savon Sanomat: ”Saarikolla oli työntöä johtoasemaan jo viime vuonna, mutta hän jättäytyi sivuun toisen lapsensa odotetun syntymän takia. Saarikon arvostus on vain kasvanut korkoa keskustan kannatuksen laahatessa ja Kulmunin kompastellessa.”

”Saarikosta on turha odottaa ihmeidentekijää, sillä keskustan kannatus riippuu myös ulkopuolisista tekijöistä kuten kaupungistumisesta. Kulmunin henkilöön liittyvä kielteinen huomio voi kuitenkin osin selittää, miksi keskusta ei ole hyötynyt gallupeissa poikkeusajasta, jolloin muun muassa maaseutuasuminen ja ruokaomavaraisuus ovat taas arvossaan.”

Turun Sanomat: ”Kulmuni on todennut, ettei keskusta voi olla kymmenen prosentin puolue. Perinteiselle valtapuolueelle kisaaminen vihreiden ja vasemmistoliiton lukemissa, kaukana kärkikolmikon takana, käy uskottavuuden päälle.”

”Vaikka keskusta epäonnistui kevään 2019 eduskuntavaaleissa, Kulmunin ansioksi voi laskea onnistumisen hallitusneuvotteluissa. Keskusta sai läpi lähes kaiken haluamansa.”

Kaleva: ”Mikään ei piristä puoluetta enemmän kuin kunnon henkilökamppailu ja keskusta on ollut alavireinen jo pitkään.”

”Puheenjohtajakamppailun myötä puolueväki pääsee puhumaan puolueen linjasta, joka on matkan varrella päässyt sumenemaan. Jälkipyykki Juha Sipilän kaudesta on yhä tekemättä. Saarikko ei lupaa nopeaa kannatuksen nousua, vaan pikemminkin pitkää juoksulenkkiä, jota luottamuksen palauttaminen edellyttää.”

Karjalainen: ”Annika Saarikko on niin monipuolinen poliittinen lahjakkuus, että hän saattaa hyvinkin olla se nainen, joka pystyy säilyttämään keskustan puheenjohtajuuden sukupuolesta huolimatta. Tähän asti keskustan naispuheenjohtajille on säännönmukaisesti käynyt ohraisesti, ja nopeasti. Keskusta, niin kuin toki muutkin puolueet ehkä vihreitä lukuun ottamatta, on edelleen vanhempien ja – – varsin perinteisesti ajattelevien, usein miesten mandaattia.”

Maaseudun tulevaisuus: ”Suuria linjaeroja kahden ehdokkaan välillä ei ole. Kisa pakottaa kuitenkin erottautumaan. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kiistelyä keskustan asemasta hallituksessa tai sitoutumisesta EU:n kalliisiin koronatoimiin.”

Keskisuomalainen: ”Keskustassa toivotaan, että ehdokkaita ilmaantuisi useampiakin. Se helpottaisi puheenjohtajavalinnan jälkeen arkeen palautumista ilman vahvojen jakolinjojen syntymistä.”