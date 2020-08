Tänä kesänä on vietetty kiinnostavia hetkiä kotimaisen matkailun parissa. On nähty kansallispuistot, luontokohteet, metsä- ja järvimaisemat. Uskaliaammat ovat kiivenneet Kolin vaarahuipuille tai ajaneet Lapin tuntureille ja Norjan vuorille. Suomalaisen matkailun syvä eetos on luontoturismissa, metsän, maiseman ja veden ääriviivojen katselussa. Nämä kohteet osataan paketoida, niitä markkinoidaan ja myydään runsain mitoin. Hienoa!

Sen sijaan kulttuurista kiinnostunut jää helposti tyhjän päälle. Missä esitellään paikkakunnan historiaa ja kulttuuria? Suuremmissa kaupungeissa ovat kaupunginmuseot, mutta pienemmissä taajamissa ja kylissä tulija joutuu kaivamaan tietoa internetin sirpalemaisesta maailmasta. Omaa merkittävyyttä, omaa historiaa, ei juuri osata nostaa esiin. Vallitsee ”kotipaikkasokeus”, kuten rakennussuojelun asiantuntija Maire Mattinen analysoi (HS 27.7.).

Historia ja (vaatimatonkin) oman tarinan kertominen ovat kulttuurimatkailun ytimessä ja kiinnostavat saapujaa. Suomessa on kaksi aihekokonaisuutta, joista riittäisi yllin kyllin kerrottavaa, kun nähtäisiin hieman vaivaa: metsän tarina ja eurooppalaisittain ainutkertainen sotahistoria. Metsästä kerrotaan ansiokkaasti Haltian luontokeskuksessa sekä Parkanon ja Luston metsämuseoissa. On Verlan tehdasmuseo ja Mäntän taide­kaupunki. Kiitos näistä koh­teista!

Entä metsäteollisuus? Miten päästä tehdaskierrokselle metsäteollisuuden tärkeissä kaupungeissa Varkaudessa, Kuusankoskella ja Valkeakoskella? Usein kaupungin paraatipaikalla olevat suuret tuotantolaitokset ovat kiinni: kieltokyltit ­ovessa ja piikkilanka-aita ympärillä.

Voisivatko kansallisesti merkittävät tehtaat rohkeammin avata ovensa kiinnostuneille tai perustaa vierailukeskuksen esittelemään historiaansa, osaamistaan, tuotteitaan ja vaikutustaan paikalliseen kaupunkikulttuuriin? Maailmalta löytyy esikuvaksi useita upeita teollisia kohteita, joissa on vierailukeskukset ja museot.

Entä sotahistoria?

Sotatapahtumien kertominen paikallis­tasolla on runsasta, mutta pääasiassa paikallisten harrastelijoiden, veteraanien ja perinne­yhdistysten harteilla. Kiinnostavat kohteet jäävät piiloon, kun paukut eivät riitä markkinointiin ja tuotteistamiseen.

Sotien historia on iso osa kansallista historiaa. Sopii pohtia, voisiko sen paremmin kytkeä esimerkiksi Museoviraston tai Puolustusvoimien komentoon. Koota yhteen kaikki kansallinen ja paikallinen tieto, tehdä kunnon portaalit helpottamaan ”sotaturismia” ja kohteiden löytämistä sekä tehdä aihepiirin tarinallistamista olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta.

Historiat, tarinat ja muis­taminen tulkitsevat suomalaisuutta edelleen. Suomi, elinkeinot, kansa ja sen kulttuurit ansaitsevat tulla matkailumarkkinoinnissa nykyistä paremmin esille.

Laura Kolbe

Euroopan historian professori, Helsinki

