Julkisen sektorin järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut ovat kriisissä. Kuntien tuottamana palvelut ovat monopolisoituneet ja hinnat karanneet käsistä. Nyt kunnat ulkoistavat palveluja yksityisille yrityksille kilpailuttamalla. Kilpailutus perustuu pääosin halvimpaan hintaan, vaikka kuntapäättäjät ja viranhaltijat puhuvat hinta-laatusuhteesta.

Kun tarjouskilpailut voitetaan hinnoilla, jotka eivät riitä ammattihenkilökunnan palkkoihin sivukuluineen, on varmaa, ettei palvelu täytä lupauksia, joita tarjoukseen on kirjattu. Sijoittajille luvatut kateprosentit nyhdetään asiakkaiden saamasta palvelusta ja laadusta ja toisaalta henkilökunnalta vaaditusta yltiötehokkuudesta. Kuntien oman palvelutuotannon paisuviin kustannuksiin on kehitetty muun muassa tilaaja–tuottaja-malli ja elinkaarimalli, joiden avulla tuottamisen kustannuksia on pyritty karsimaan.

Kymmenen viime vuoden aikana markkinoille on syntynyt yhteiskunnallisia yrityksiä, joiden yrityslogiikka on lähellä markkinaehtoisia yrityksiä. Niidenkin tavoitteena on tuottaa voittoa. Yritysten on oltava kannattavia: pitkällä aikavälillä on tultava toimeen omillaan, jos aikoo pysyä markkinoilla.

Yhteiskunnallisten yritysten toiminta ei ole sidottu omistajien vaatimaan kateprosenttiin. Toiminta perustuu eri sidosryhmien huomioimiseen ja on aidosti asiakaslähtöistä. Tällöin myös työntekijät ovat tärkeitä, sillä henkilökunnan hyvinvointi näkyy suoraan asiakkaille.

Yhteiskunnalliset yritykset tuovat uudenlaista eettistä asennetta markkinoille. Niiden toimintaa ohjaavat ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Voiton maksimoinnin sijaan on ”kohtuuden maksimointia” eri sidosryhmille.

Yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat toiminnalleen rahoitusta, joka parhaiten kanavoituisi julkisten palvelujen kilpailutusten kautta. Kun tarjouspyynnöissä pelkkä halpa hinta korvataan oikeasti laadullisilla kriteereillä, joita ovat asiakkaiden saaman palvelun sisältö ja laatu, henkilökunnan hyvinvointi ja niihin vaikuttavat tekijät, saadaan markkinoille yrityksiä, jotka toimivat terveellä tavalla tehokkaasti.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat paikallistalouden moottoreita. Ne maksavat voitostaan verotuloja kunnille ja tarjoavat pysyviä työpaikkoja. Eettisesti ja moraalisesti kestävää yritystoimintaa on, kunhan päättäjät ymmärtävät pitää ohjat käsissään ja uskaltavat tehdä kestäviä valintoja. Kilpailua tarvitaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

Sirkka-Liisa Mikkonen

Oulu

