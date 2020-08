Joni Siikavirta toivoi, että hotelleista tulisi lemmikkiystävällisempiä (HS Mielipide 29.7.). Yhdyn kirjoittajan ajatukseen. Haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia niitä ravintoloita Etelä-Suomessa, jotka ovat tänä kesänä toivottaneet koirani tervetulleeksi ulkoterassille perheen nauttiessa ruokaa tai juomaa.

Ilman erillistä pyyntöä koira on huomioitu: sille on tuotu vesikuppi pöydän alle tai tarjottu jäätelöä korvauksetta. Käsittämättömän ystävällinen palvelu on lämmittänyt mieltä erityisesti Porvoossa, Loviisassa, Kotkassa, Haminassa, Imatralla, Puumalassa, Mikkelissä ja Lahdessa.

Birgit Bollström

Lohja

