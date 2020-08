Mitä teidän lapset harrastavat?

Harva vanhempi vastaa, että eivät mitään. Alkavan syksyn harrastusrumbaa sovitellaan lomien jälkeen taas perhekalentereihin, joten on hyvä hetki pysähtyä miettimään, millaisista palikoista mieluisa arki rakentuu.

Viimeisimmän Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaislapset harrastavat jotakin.

Seurantatutkimusten mukaan harrastaminen lapsena tukee elämänhallintaa ja työelämässä menestymistä aikuisena. Yhteyttä ei ole pystytty täysin selittämään, mutta se liittyy todennäköisesti harrastusten opettamaan sitoutumiseen ja pitkäjänteisyyteen.

Hienoa, ajattelee harrastavan lapsen vanhempi nyt – ohjaan lastani oikealle polulle! Vauhtisokeus kannattaa kuitenkin välttää.

Kun koronaviruskevät hiljensi harrastusvuorot, iltoihin ja viikonloppuihin tuli uudenlaista tilaa. Kuulin monen vanhemman sanovan ääneen, että ensi syksynä hänen lapsensa harrastavat vähemmän ja vain sitä, mitä todella haluavat. Mietin, kuka niitä harrastuksia oli alun perin kahminut.

Me aikuiset opettelemme hölläämistä elämäntaito-oppaista ja palautumista psykologin vastaanotolla. Olemme jo alkaneet ymmärtää, että kun työssä on haipakkaa, talvi on pimeimmillään tai perheessä on flunssaputki, on ihan sallittua istua illalla sohvalla. Hektisimpiin päiviin ei kannata ympätä kovaa treeniä tai kielikurssin loppukoetta.

Kuitenkin hoputamme lapsen suoraan päiväkodin tai koulun pihalta auton takapenkille, tuikkaamme käteen karjalanpiirakan ja kiidätämme sirkuskouluun. Ei kai ihme, jos illalla kotona kaikkien hermoja kiristää.

Urheiluseurassa harrastavien lasten vanhempia haastatelleet tutkijat Päivi Berg ja Mikko Salasuo havaitsivat, että monet vanhemmat kokevat lapsensa harrastuksen mahdollistamisen symbolisena tapana viestiä vastuullisesta vanhemmuudesta ja omasta yhteiskuntaluokasta.

Toisin sanoen lapsen harrastus saattaa olla aikuiselle hyvän vanhemmuuden mitta.

Kalenterin äärellä on tärkeää varmistaa, että on kuullut lapsen mielipiteen harrastuksista. Onhan viikoissa tilaa myös levolle, palautumiselle ja yhdessäololle? Ettei aina olisi niin hirveä hoppu.

Kirjoittaja on HS:n perhetoimituksen tuottaja.