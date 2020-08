Saattohoitolääkäri Juha Hänninen kirjoitti oikeudesta hyvään kuolemaan (HS Mielipide 30.7.). Olen samaa mieltä siitä, että jokaisella tulee olla oikeus hyvään elämän loppuvaiheeseen ja kuolemaan. On kuitenkin tärkeää miettiä, miten tämä saavutetaan. Ensiarvoisen tärkeää on turvata hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito.

Kuolemaa edeltää usein pitkäkestoinen sairaus tai ikääntyminen, ja avun tarve lisääntyy jo varhain ennen kuolemaa. Turvataksemme hyvän kuoleman tulee palliatiivinen hoito aloittaa nykyistä aikaisemmin sairauden rajoittaessa jokapäiväistä elämää ja aiheuttaessa kärsimystä. Hyvä saattohoito turvaa hyvän kuoleman, mutta varhain aloitettu palliatiivinen hoito – niin oireiden hoito kuin psykososiaalinen tuki – turvaa hyvän elämän loppuvaiheen ja auttaa sopeutumaan elämän päättymiseen, mikä on edellytys hyvälle kuolemalle.

Tämä ei ole vielä mahdollista kaikkialla Suomessa. Vaikka palliatiivinen hoito on kehittynyt viime vuosikymmenen aikana merkittävästi, palveluiden saatavuudessa on vielä merkittäviä puutteita, eikä osaavaa hoitoa ole tasa-arvoisesti kaikkialla saatavilla. Terveydenhuollon ammattilaisten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koulutus on edelleen puutteellista ja sattumanvaraista.

Arviolta kaksi kolmasosaa kuolevista tarvitsee palliatiivista hoitoa elämänsä viimeisenä vuotena tai jo aikaisemmin, mikä tarkoittaa vähintään 30 000 ihmistä vuodessa. Kyse on siis suuresta joukosta potilaita.

Jotta mahdollisimman moni kuoleva ihminen voi kokea elämänsä inhimilliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi, on ensiarvoisen tärkeää, että lainsäädännöllä turvataan hyvä ja osaava palliatiivinen hoito ja saattohoito koko maassa. Ilman sitä ei voida edes harkita eutanasian sallimista, sillä jo kansalaisaloitteessa eutanasian laillistamisen puolesta edellytetään ensisijaisesti osaavaa saattohoitoa.

Eduskunta on asettanut asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaa säätelytarvetta. Tarvittaessa työryhmä antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksista. Työryhmällä on aikaa ensi vuoden kesään, ja sen pohjalta on hyvä jatkaa keskustelua siitä, miten turvataan hyvä elämän loppuvaihe.

Tiina Saarto

palliatiivisen lääketieteen professori, ylilääkäri, Helsinki

