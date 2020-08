Surusta voi pian saada oman diagnoosin (HS 29.7.). Surututkija Anna Liisa Aho sanoi HS:n haastattelussa, että surun hoitoon voidaan tarvita terapiaa. Mutta kuka tällaista terapiaa voi tarjota?

Psykoterapiaa käytetään ensisijaisesti hoitona mielenterveyden häiriöihin. Diagnoosi mielenterveyden häiriöstä on ehtona Kelan tukeman psykoterapian myöntämiselle. Jo nyt tällaiseen terapiaan on kohtuuton jono, myös silloin, kun tarve on akuutti. Vapaita psykoterapeutteja ei yksinkertaisesti ole.

Terapiaa tarjotaan lääkkeeksi moniin muihinkin asioihin kuin sairauksiin, usein aiheesta. Moni hyötyisi terapiasta, vaikkei kärsi mielenterveyden ongelmista. Mutta kuka voi antaa terapiaa muuhun kuin sairauden hoitoon, kun terapeutit eivät riitä nykyiselläänkään? Psykoterapeuttipulaan tulisi pian kehittää jokin ratkaisu.

Mira Kreivilä

Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.