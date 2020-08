Kirkon Ulkomaanavun nuorisojärjestö Changemaker Finland on Kehyä, kiitos -kampanjassaan nostanut esiin kehitysyhteistyön moninaisia merkityksiä suomalaiselle nuorisolle. Tarkoituksena on laajentaa kehitysyhteistyöhön liitettyjä mielikuvia ja nostaa kehitysyhteistyön arvostusta sille kuuluvalle tasolle. Samalla kampanjamme kirittää suomalaisia päättäjiä nostamaan kehitysyhteistyön rahoituksen kansainvälisiä sitoumuksia vastaavalle tasolle.

Järjestökentällä on hallituksen budjettiriihen alla esiintynyt huolta kehitysyhteistyön määrärahojen puolesta. Koronaviruspandemian hoito on ymmärrettävästi lisännyt painetta kotimaan välittömistä tarpeista huolehtimiseen ennen kehitysyhteistyötä.

Asia on helppo perustella asettamalla kehitysyhteistyön ja kotimaan tarpeet vastakkain. On kuitenkin hyvä huomata, ­että kehitysyhteistyö on nimenomaan yhteistyötä, jossa yh­dessä muiden ihmisten ja kulttuurien kanssa oppimalla kehitämme myös omaa yhteiskuntaamme.

Yhteiskuntamme muuttuu koko ajan kansainvälisemmäksi. Tämän yhä kansainvälisemmän yhteiskunnan kasvatteina nykyiset lapset ja nuoret eivät ole kokeneet aikaa, jolloin kansainvälistä yhteistyötä leimasivat moninaiset esteet ja konkreettiset muurit.

He ovat kasvaneet kansainväliseen yhteistyöhön, joka on heille yhtä luonnollinen asia kuin digitalisaatio.

Nuorille kehitysyhteistyö ei näyttäydy vain hyväntekeväisyytenä, jolla maksetaan moraalista velkaa maailmalle. Sen sijaan kehitysyhteistyö näyttäytyy luonnollisena osana kansainvälistä yhteistyötä, josta myös suomalainen yhteiskunta hyötyy muilta oppimalla.

Koronaviruspandemia on korostanut globaalin etelän kanssa tehtävän kehitysyhteistyön tarvetta. Sinänsä tarpeelliset koronaviruspandemian vastaiset toimet ovat lisänneet globaalissa etelässä esiintyvää äärimmäistä köyhyyttä ja heikentäneet jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien tilannetta.

Ongelmaa pahentaa se, että näistä yhteiskunnista puuttuvat usein käytännöt tukea avun­tarpeessa olevia ihmisiä. Kehitysyhteistyö onkin yksi tärkeä väylä, jonka avulla voidaan tavoittaa globaalin etelän heikoimmassa asemassa olevien tarpeet ja hyödyntää näiden maiden kokemusta tartuntatautien hallitsemiseksi.

Suomalaista kehitysyhteistyötä arvostetaan maailmalla. Siitä huolimatta Suomi ei ole yltänyt kehitysrahoituksessaan YK:n suosittelemaan 0,7 prosentin osuuteen bruttokansantuotteesta.

Me elämme globaalissa maailmassa, jossa valtiot eivät voi toimia vain omaa etuaan ajatellen. Siksi me nuoret vaadimme, ettei Suomi käänny sisäänpäin vaan jatkaa laadukkaan kehitysyhteistyön tekemistä globaalissa etelässä ja kantaa vastuunsa yhteisestä maapallostamme.

Petteri Näreikkö

puheenjohtaja

Kirkon ulkomaanavun nuorisojärjestö Changemaker

