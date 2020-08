Sosiaali- ja terveysministe­riön (STM) teettämä selvitys kasvosuojien käytöstä koronavirusepidemiassa päätyi johtopäätökseen, että tieteellistä näyttöä kasvosuojien vaikutuksista ei ole. Nyt riippumattomaksi it­seään kutsuva tutkijaryhmä on tehnyt samasta aineistosta päätelmän, että ”kasvosuojukset vähentävät kolmanneksella käyttäjänsä riskiä sairastua hengitystieinfektioon” (Hanna Ollila ja Liisa Laine, HS Vieraskynä 31.7.).

Tutkijaryhmä selittää johtopäätösten eron sillä, että ministeriön selvitys tarkasteli viittä kokeellista tutkimusta yksitellen, jolloin vaikusta ei voitu tutkimusten pienten aineistojen vuoksi havaita, mutta kun aineistot laskennallisesti yhdistetään, vaikutus on ”suuri ja tilastollisesti merkitsevä”.

Perehtyminen Ollilan ja kumppaneiden lääketieteelliseen lehteen lähettämään artikkeliin (luettavissa sivulla eroonkoronasta.fi) ja alkuperäisiin tutkimuksiin kuitenkin osoittaa, että vesi ei ole muuttunut viiniksi pelkästään tilastotieteen keinoin. Tutkijaryhmä on laskenut tuota ”kolmanneksen” suojaa tarkoittavan lukunsa valitsemalla viiden alkuperäistutkimuksen monista luvuista johtopäätökseensä sopivimmat.

Kolmesta tutkimuksesta on otettu luku, joka vertaa kasvosuojusta käyttäneitä maskittomiin, kahdesta sen sijaan luku, joka vertaa kasvosuojaa ja käsihygieniaa käyttäneitä niihin, jotka eivät käyttäneet kumpaakaan. Jos jälkimmäisistä olisi otettu suojaa käyttäneitä ja suojattomia vertaava luku, olisi tulos muuttunut huomattavasti, sillä toisessa niistä suojuksen käyttäjät saivat tartunnan ­useammin kuin suojuksettomat. Kummassakin tartunnalta varjeli pikemminkin käsihygienia. Kaikkein vahvimmin kasvosuojuksen puolesta puhuva luku on peräisin tutkimuksesta, jossa on selvitetty, suojaako tartunnan jo saaneiden maskin käyttö heidän lähellään oleskelevia. Tätä lukua ei voi tietenkään käyttää, kun lasketaan maskin käyttäjän riskiä sairastua.

Minusta STM:n johtopäätökset näistä viidestä tutkimuksesta ovat edelleen hyvin perus­teltuja.

Pertti Töttö

emeritusprofessori, Itä-Suomen yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.