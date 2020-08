Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio kertoi HS:n haastattelussa (1.8.) tulleensa politiikkaan puolustaakseen suomalaista kansallisvaltiota ja -kulttuuria.

Kun joku sanoo puolustavansa suomalaista kulttuuria, se ­herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että kulttuurit ovat jatkuvassa muutoksessa. Jos yrittää elää tässä ajassa samalla tavalla kuin ­sata vuotta sitten, huomaa, että se on hyvin vaikeaa.

Kulttuureja ei voi myöskään arvottaa siten, että toinen kulttuuri olisi parempi kuin toinen. Kaikissa on jotain hyvää ja jotain huonoa. Se kulttuuriympäristö, johon ihminen on kasvanut, tuntuu yleensä turvalliselta, koska siinä ihminen on oppinut toimimaan. Elävä kulttuuri kuitenkin kehittyy, kun siihen tuodaan vaikutteita muista kulttuureista. Näin on aina ollut.

Ajatellaanpa vaikka maamme tunnettuja taiteilijoita, kirjailijoita, tiedemiehiä ja niitä siirtolaisia, jotka rakensivat perustan suomalaiselle teollisuudelle. Tänne muualta muuttavat ottavat vaikutteita meidän kulttuuristamme ja päinvastoin.

Meidän tulisikin kantaa enemmän huolta uhanalaisista vähemmistökulttuureista, jotka eivät pysty puolustamaan oikeuksiaan. Alkuperäiskansojen elinolojen tuhoutuminen pakottaa kansat luopumaan perinteisistä elinkeinoistaan ja vaarantaa kansojen yhteisöllisyyden. Tämä köyhdyttää maapallon kulttuurista moninaisuutta enemmän kuin maahanmuutto, jota on aina tapahtunut.

Vesa Kukkamaa

Espoo

