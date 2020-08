Helsingin keskustan autioitumisesta on kirjoitettu viime aikoina yhä enemmän. Liikkeet lopettavat yksi toisensa jälkeen.

Autioitumiseen on useita syitä. Akuuttina syynä lienee turistimäärän väheneminen koronavirusepidemian takia. Yksi virheistä on ollut se, että liikkeiden tarjonta – Stockmann mukaan lukien – on yhä selkeämmin suunnattu turisteille tai ulkomaisille ostosmatkalaisille.

Ehkä tätäkin pitkäkestoisempi ja vaikuttavampi syy on se, että autolla pääsyä keskustaan ja auton käyttöä siellä on jo pitkään systemaattisesti vaikeutettu. Autoa syystä tai toisesta tarvitsevien asiakkaiden myötä merkittävä osa ostovoimasta ­pysyy poissa keskustasta.

Olenkohan itse käynyt autolla Helsingin keskustassa viimeksi 5–6 vuotta sitten? Silloin jo ­totesin, että minulle riittää – suuntaan ostosmatkani toisaalle helpomman saavutettavuuden äärelle.

Mikäli autolla liikkuvat halutaan pitää poissa Helsingin keskustasta, valinnan kääntöpuolena tulee ymmärtää ja hyväksyä se, että keskusta au­tioituu. Sääli. Kaipaan kovin niitä aikoja, jolloin Helsingin keskusta oli kaupungin ylivoimaisesti vetovoimaisin ostospaikka. Valikoimaa ja vaihtoehtoja riitti.

Seppo Simola

Helsinki

