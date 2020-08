Suomen kunnallishallinto on rikki. Paikallishallinto on pyhitetty äärimmilleen, ja sen varjossa kehitys on jämähtänyt jumiin. Usein pienissä kunnissa halutaan säilyttää tilanne nykyisellään. Alue­hallinnon toimivuus on siis uhrattu demokratian alttarille. Kuntakokoa ei suurenneta, koska se veisi tärkeitä luottamushenkilö­paikkoja, mikä muka kaventaisi demokratiaa.

Nykyinen silppujärjestelmä kuntakentässä maksaa velkaantu­valle valtiolle maltaita. Syksyn tullen kaikki kunnat, pienet ja isot, itkevät kuorossa, että valtionavut eivät riitä mihinkään.

Suomessa on joukko kuntia, joiden tulopohjasta jo nyt valtiolta tulee yli 50 prosenttia. Onko teoreettinen kunnallinen demokratia – mielestäni yltiödemokratia – niin kallis asia, että sen nimissä kannattaa uhrata iso osa valtion rahoja ja ennen kaikkea alue­hallinnon toimivuus?

Noin sata kuntaa riittäisi Suomeen ja sen päälle sote-uudistus. Mutta ennen kaikkea maan hallituksen pitäisi ottaa sille kuuluva johtajan ote kalliista ja itseriittoista elämäänsä elävästä kunnallishallinnosta. Nyt häntä heiluttaa koiraa.

Matti Aulis

yhteiskuntatieteiden maisteri, Oulu

