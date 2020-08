”Nyt voit mennä jonoon”, sovellus ilmoittaa. Sitten: läpi portista ja visiirikasvoisen työntekijän ojentama kasvomaski naamalle. Sitten: hirveää kirkumista, kuvotusta ja uskalluksen hurmaa.

Kööpenhaminan Tivoli-huvipuiston Demoni-vuoristorata ei petä.

Tivolin parhaisiin eli kauheimpiin laitteisiin ei pääse ilman kasvosuojaa. Nyt kirkuessa lentävät pisarat jäävät maskin taakse.

Kastrupin lentokentällä on EU-suositusten mukainen maskipakko, mutta muuten kasvosuojia ei ole juuri näkynyt. Tanska on ollut elokuun alkuun asti Suomen ja muiden Pohjoismaiden tapaan lähes maskiton maa.

Pohjoismaiset terveysviranomaiset ovat olleet poikkeus muusta maailmasta mutta maskisuosituksissa keskenään samoilla linjoilla: maskeja ei ole toistaiseksi pidetty tarpeellisina. Viime perjantaina Tanskan terveyshallitus muutti linjaansa ja suosittelee nyt maskeja joukkoliikenteeseen ruuhka-aikoina.

Suosituksen mukaan kasvosuojaa kannattaa käyttää ”erikoistilanteissa, joissa ei voi noudattaa muita suosituksia” eli lähinnä etäisyyden pitoa. Tällainen tilanne on esimerkiksi matka koronavirustestiin. Myös kotimatkalle lentokentältä suositellaan kasvosuojaa. Jos matkalainen tulee riskikohteesta, hän suojelee näin muita mahdolliselta tartunnalta.

Terveyshallituksen mukaan ”voi olla hyvä idea, että tanskalaiset ostavat kotiin kasvosuojia varalta”. Ja että ”kasvosuojus on lisäväline työkalupakissa – – arvioimme jatkuvasti, jos tulee lisää tilanteita, joissa sen käyttö on tarpeellista.”

Suositus tuli perjantaina. Lauantaina maskit oli myyty loppuun useimmista apteekeista, nettikaupoista ja kaupoista. Suojien hinta on noussut, ja apteekkarit vakuuttelevat mediassa, että kyllä niitä tulee kohta lisää.

Lomakauden loppua enteiltiin myös Islannissa. Siellä kiristettiin rajoituksia elokuun alussa. Kasvosuojat tulevat joukkoliikenteeseen. Ruotsissakin palaillaan töihin, muttei välttämättä työpaikoille: länsinaapurissa etätöitä suositellaan koko loppuvuodeksi.

Norjassa terveysviranomaiset selvittävät, millaisissa tilanteissa maskit voisivat olla jatkossa tarpeellisia.

Julkisen keskustelun perusteella varsinkin Suomessa asiantuntijat ja kansalaiset ovat kaivanneet kipeästi ohjeistusta maskien käytöstä. Maskiin taitaa naamioitua tarve ylipäänsä johonkin reaktioon poliittiselta johdolta. Siihen, että miten tästä oikein selvitään ja millaisia suunnitelmia hallituksella on maailmalla pahenevan pandemian varalta. Maskin käytöstähän voi päättää ihan itse. Joskin sen tehokkuus perustuu osittain siihen, että sitä käyttää tarpeeksi iso määrä ihmisiä.

”On hyvin epäselvää, mitä syksyllä tapahtuu”, tiivisti Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell pandemiatilanteen viime viikolla. Tegnellin lausunto pätee Ruotsin lisäksi muuhun maailmaan. Vain se on selvää, että tuleva on epäselvää.

Tässä on nielemistä, tuntui kurkussa karheutta tai ei.

Ehkä maskeista väittely luo hallinnan tunnetta. Maski on pieni, kuitukankainen tai kankainen lipare. Se on helppo hahmottaa korvien taakse räpsähtävine kuminauhoineen.

Kun maskidebatti hallitsee keskustelua, koronaviruspandemian valtavuus jää vähemmälle huomiolle. Suurta osaa vaikutuksista emme vielä läheskään hahmota.

Useita pandemian ulottuvuuksia on vaikeaa uskoa todeksi, eikä niistä pysty sanomaan juuri mitään varmaa. Esimerkiksi: Yhdysvaltojen talous supistui huhti–kesäkuussa 9,5 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Euroalueen talous supistui samana aikana 12,1 prosenttia. Suhdeluvut ovat ainutlaatuisen suuria. Yhdysvallat on maailman suurin talous, ja euroalue olemme me.

Bkt-prosentit voivat tuntua abstraktilta hötöltä, koska koronavirus ei näy läheskään kaikkien henkilökohtaisessa taloudessa. Mutta bkt-prosentit ovat kuin koronavirus, näkymättömiä mutta seassamme. Koronaviruksen tavoin niiden vaikutus säteilee kaikkialle. Kivuliaaksi konkretiaksi prosentit muuttuvat, jos yritysten tilauskirjat tyhjenevät, tulee irtisanomisia ja työt ja verotulot vähenevät.

Tulee mieleen, että toivottavasti kyseessä ovat todellakin kerran elämässä -luvut – ja antakaa se Tivolin vuoristoratamaski, jotta voi vähän kirkua.

Kirjoittaja on Kööpenhaminassa asuva talouteen, politiikkaan ja Pohjoismaihin erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija.