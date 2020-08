Muut lehdet

Aamulehti kirjoittaa, että oppilaitokset oppivat paljon kevään kokemuksista ja opetuksessa pystytään tarvittaessa tekemään nopeita muutoksia.

”Keväällä etäopetukseen siirryttiin maaliskuun puolen välin tietämillä. Lukiolaiset jatkoivat etäopetuksessa kevään loppuun – – .”

”Lukioissa tehdyn kyselyn mukaan valtaosa opettajista kertoi etäopetukseen siirtymisen sujuneen hyvin, ja tyytyväisyys kasvoi kevään edetessä. Yli 60 prosenttia heistä katsoi kuitenkin etäjaksojen tuottaneen joillekin oppilaille suuria vaikeuksia. Sekä opettajat että oppilaat sanoivat myös työmäärän kasvaneen etäjakson aikana.”

”Opiskelijat pitivät positiivisena vapauden lisääntymistä, mutta etäopetus ei silti noussut ensisijaiseksi toiveeksi.”

”Niinpä syksyllä onkin tarkoitus kokeilla mahdollisen tautiaallon iskiessä erilaisia hybridimalleja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lähi- ja etäopetusjaksoja vuoroteltaisiin mahdollisuuksien mukaan. Oppilaiden täydellistä palauttamista kotiin koetettaisiin välttää.”

”Kysely osoitti, että kouluyhteisön ja luokkakavereiden merkitys on nuorille erittäin tärkeä. Koronakriisi on avannut koulujen monipuolista roolia lasten ja nuorten tietojen ja taitojen kehittäjänä, mutta myös yhtenä tärkeänä arjen tukipilarina vanhempien ohella.”

Savon Sanomien mukaan etätöiden purkamisessa on syytä varovaisuuteen.

”Etätyösuosituksen päättyminen heinäkuun loppuun tarkoittaa käytännössä sitä, että moni palaa työpaikalleen pitkän etätyö- ja lomajakson päättymisen jälkeen. Työkavereita ja työpaikan parempaa ergonomiaa ja rauhaa kaivanneille se voi olla helpotus. Toisia paluu voi ahdistaa. Tartuntatilanne voi muuttua nopeasti ja toimistolle tuleminen nähdään ylimääräisenä riskinä.”

”Yritykset ovat ymmärrettävästi varovaisia. Jos etätyöt ovat sujuneet hyvin, niin kovaa painetta lähityön lisäämiseen ei ole. Työntekijöitä voidaankin tuoda työpaikoille vaiheittain huolehtien riittävästä väljyydestä. Osalla työpaikoista on varmasti kehitteillä ajatuksia yhä väljemmästä työskentelemisen tavasta. Siellä missä se on mahdollista, etätöistä tulee osa normaalia arkea. Tiukkaa rajanvetoa ei ehkä enää tarvita.”

”Monet yritykset kertovat tekevänsä tarkempia suunnitelmia toimistolle paluusta vasta lähiviikkojen aikana. Yritysten edustajien medialle antamien kommenttien perusteella kyse onkin juuri vaiheittaisesta ja osittaisesta paluusta.”

”Pieni lisäaika ja pohdinta on perusteltua. Joissakin yrityksissä täysimittainen paluu toimistolle ja erityisjärjestelyjen purkaminen on iso operaatio. Tartuntatilanteen muutos johtaisi toiseen äkkiliikkeeseen. Riskien hallinnan näkökulmasta on parempi, että kaikki etätöissä olevat eivät palaa kertarysäyksellä toimistoilleen.”