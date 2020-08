Asuntojen arvo laskee väestöltään vähenevillä alueilla, ja niitä jää tyhjilleen. Kasvukeskusten asumiskustannukset ovat kivunneet monen maksukyvyn ulottumattomiin. Väestö ikääntyy ja yhä useampi asuu yksin, eikä asuntokanta vastaa muuttuvia tarpeita. Merkittävä osa asunnoistamme on siis vääränlaisia ja väärässä paikassa.

Asumisen ongelmien ratkominen vaatii pitkäjänteisyyttä. Asuntokanta uudistuu vain noin prosentin vuodessa. Rakennukset ovat pitkäaikaisia investointeja, ja siksi tarvitaan ennustettava toimintaympä­ristö.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt kahdeksanvuotisen asuntopoliittisen kehittämis­ohjelman valmistelun parantaakseen asuntopolitiikan ennustettavuutta. Työ perustuu viime vaalikaudella yksimielisesti hyväksyttyyn tarkastus­valiokunnan mietintöön.

Tehtävä ei silti ole helppo. Etenkin asumisen tukipolitiikka jakaa mielipiteitä. Yhdet vannovat tuetun kohtuuhintaisen asuntotuotannon nimeen, toiset luopuisivat tuotantotuista ja tukisivat asumista yksinomaan kysyntätuilla, kuten asumistuella.

Eri tuki- ja tuotantomuotojen tarpeeton vastakkainasettelu dominoi asuntopoliittista keskusteluamme. Siksi päättäjät joutuvat etsimään yhteistä linjaa sidosryhmien vastakkaisten vaatimusten ristipaineessa. Jos nykypäättäjät kallistuvat liiaksi yhdelle kannalle, voi edessä olla vastareaktio vallan vaihduttua. Riskinä on, että asuntopolitiikkaa reivataan eri suuntiin vaalikausittain.

Vastakkainasettelu estää näkemästä asuntopolitiikkamme onnistumiset. Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus vähenee. Kasvukeskusten segregaatiokehitystä on onnistuttu torjumaan hyvin suhteessa verrokkimaihin. Asunnonsaanti ei pääsääntöisesti ole este nuorten itsenäistymiselle. Suomalainen opiskelija-asuminen on kansainvälisessä vertailussa laadukasta.

Onnistumiset eivät kuitenkaan tarkoita, etteikö asuntopolitiikassa olisi korjattavaa. Liian pieni tonttitarjonta kasvukeskuksissa nostaa vuokria ja asumistukimenoja. Tuotantotukien keskeinen instrumentti, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukilaina, ei vastaa nykyisen talousympäristön tarpeita. Asumisen tuotantotuet maksetaan valtion asuntorahastosta, jonka tulonlähteet ehtyvät pitkällä aikavälillä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT arvioi, että tarvitsemme 600 000–700 000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Syynä on kaupungistumisen lisäksi asuntokuntien koon pieneneminen.

Koronakriisin synnyttämä taantuma on jo jäädyttänyt uusia hankkeita. Asuntotuotannon väliaikaiseenkaan romahdukseen ei ole varaa, jos mielimme vastata pitkän aikavälin tarpeeseen. Siksi tuotanto­muotojen välisen nokittelun sijaan tulisi yhdessä ratkoa asuntorakentamisen pullonkauloja.

Kahdeksanvuotinen kehittämisohjelma on mahdollisuus luoda ennustettava toimintaympäristö asuntorakentamiselle. Tempoilevien kokonaisuudistusten sijaan tulisi vahvistaa nykyisiä menestystekijöitä ja korjata havaittuja puutteita. Tämä edellyttää, ettei asuntopolitiikkaa nähdä nollasummapelinä, jossa jokainen parannus on toisilta pois.

Lauri Lehtoruusu

toiminnanjohtaja, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

