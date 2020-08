Suomen koronatartuntatilanne on tällä hetkellä varsin rauhallinen, kun taas monessa muussa maassa eletään vielä tartuntojen ensimmäistä aaltoa ja joissakin maissa jo talttunut koronatilanne on huonontunut uudelleen rajoitusten purkamisen seurauksena.

Myös Suomessa on aiheellista pelätä, että tartuntojen määrä lähtee uuteen nousuun. Pääministerikin on nostanut esiin mahdollisten rajoitustoimien kiristämisen, jos tartuntatilanne huonontuu.

Nyt kun kotoperäisen koronavirustartunnan riski on verraten vähäinen, on ilmeistä, että uuden aallon todennäköisin reitti kulkee rajojemme yli, kuten kävi koronakriisin alussakin. Koska koronaviruksen itämisaika on jopa kaksi viikkoa, rajoilla tehtävillä kuumeen mittauksilla tai koronatestauksella ei voi asiaa ratkaista. On myös hyvin riskialtista luottaa vapaaehtoiseen karanteeniin.

Matkailun rajoittaminen vain vähäisen tartuntaluvun maihin ei auta, jos niihin sallitaan matkustus myös korkean tartuntariskin maista. Turistit kohtaavat esimerkiksi lennoilla, paikallisissa ravintoloissa ja yökerhoissa.

Mikäli emme saa koronaviruksen toista aaltoa estettyä, riskinä on, että koulujen sulkeminen uudelleen voi johtaa siihen, että jo ennestään heikossa asemassa olevien oppilaiden ongelmia on vaikea korjata. Myös vanhusten eristäminen toistamiseen muusta yhteiskunnasta pitkiksi ajoiksi on monellakin tapaa epäinhimillistä. Myöskään liikuntapaikkojen ja kirjastojen sulkemisen vaikutuksia kansanterveyteen ei pidä unohtaa.

Nyt tulisi arvioida, kuinka korkealle arvotamme turismin tässä tilanteessa. Jos todella haluamme välttyä koronaviruksen toiselta aallolta, pitäisi nyt kaikin keinoin pyrkiä eliminoimaan ulkomailta tulevia tartuntoja määräyksin. Hallituksen tulisikin nyt ottaa uudelleen käyttöön tiukemmat lomamatkailua koskevat rajoitukset, jotta voimme välttyä inhimillisesti paljon raskaammilta rajoitustoimilta. Muuten emme ole oppineet keväältä mitään.

Marjo Rissanen

erikoislääkäri, Espoo

