Kokoomuslaiset Paula Risikko ja Pia Pakarinen kritisoivat (HS Mielipide 31.7.) oppivelvollisuuden pidentämistä argumentoiden, ettei uudistus kohdennu oikein. He esittivät, että resurssit olisi suunnattava sen sijaan esimerkiksi koulupolun varhaiseen vaiheeseen.

Toisen asteen opintojen keskeyttäminen on yhteisesti tunnistettu ongelma. Nykypäivän työmarkkinoilla ilman toisen ­asteen tutkintoa on erittäin vaikea pärjätä. Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyys­aste on noin 40 prosenttia ja laskee koko ajan osaamisvaatimusten kas­vaessa. Työllisyys­asteen parantamiseksi on tär­keää nostaa yhteiskunnan osaamistasoa.

Oppivelvollisuuden laajentaminen on konkreettinen keino estää toisen asteen koulutuksen kesken jääminen. Risikon ja Pakarisen esittämiä räätälöityjä kohdennettuja toimia keskeyttämisen ehkäisyksi on kokeiltu jo vuosia. Ne ovat tarpeellisia, mutta ne eivät yksinään ole riittäneet keskeytyksiin puuttumiseen.

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen koko koulutuspolun aikana ei ole nollasummapeliä. Oppivelvollisuuden laajentaminen ei tarkoita, etteikö esimerkiksi varhaiskasvatukseenkin panostettaisi. Laajentaminen toimii yhtenä työkaluna laajassa paletissa toimia, joilla hallitus vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa koulutuspolun joka vaiheessa. Mukana paletissa ovat myös esimerkiksi opinto-ohjauksen resurssien lisääminen, varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen ja toisen asteen maksuttomuus.

Oppivelvollisuuden pidentämisessä on perimmiltään kyse siitä, että yhteiskunta kantaa vastuun nuoristaan. Uudistuksen myötä oppivelvollinen nuori ei missään vaiheessa voi pudota tukiverkon ulkopuolelle. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on jatkossa velvollisuus ohjata nuoria myös niissä tilanteissa, joissa nuoret nyt keskeyttävät opintonsa ja jäävät näin tuen piirin ulkopuolelle. Se on toimi, jonka avulla Risikon ja Pakarisen esittämien toimien väliin putoavistakin nuorista otetaan koppi.

Veronika Honkasalo

kansanedustaja (vas), sivistysvaliokunnan jäsen, Helsinki

