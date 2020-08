Helsingin Sanomissa on viime päivinä keskusteltu oppivelvollisuuden pidentämisestä. Nuorten näkökulmia on kuitenkin kuultu verrattain vähän.

Lastensuojelun keskusliitto kysyi asiaa 16-vuotiailta. Alueellisesti edustavaan kyselyyn vastasi 1 005 nuorta. Hieman yli puolet nuorista on sitä mieltä, että oppivelvollisuuden pidentäminen on hyvä asia. Eri mieltä on 17 prosenttia.

Jopa 29 prosenttia vastanneista nuorista ei kuitenkaan ole uudistuksesta samaa eikä eri mieltä. Tämä yllätti, onhan ­kyseessä mitä suurimmassa määrin nuoria koskeva ja heidän arkeensa vaikuttava asia.

Opetus- ja kulttuuriministe­riön selvityksessä nuoret toivoivat uudistuksesta lisää tietoa. Voikin olla, että mielipiteen muodostaminen on ainakin osalle hankalaa siksi, ettei asia ole tuttu. Tiedon puute kaventaa tällöin nuorten mahdollisuuksia osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn. Se taas heikentää uudistuksen tietopohjaa, kun nuorten näkökulmia ei saada riittävällä tavalla mukaan.

Kyselystämme selvisi myös, että itsenäisesti asuvat nuoret kokevat muita useammin, etteivät he ole saaneet riittävästi tukea opintojensa alkuvaiheessa. Oppilaitosverkon harvennuttua moni nuori joutuu muuttamaan vanhempien kotoa jo toisen asteen opintojen vuoksi. On tär­keää tunnistaa lisätukea tarvitsevat nuoret ja heidän tukensa tarpeet, jotka selvityksemme mukaan ovat niin opintoihin kuin esimerkiksi itsenäiseen asumiseen liittyviä. Parhaat ratkaisut löytyvät asioita yhdessä nuorten kanssa pohtien.

Jokaisella nuorella on oikeus tietoon. Nuorilla on myös oikeus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Se on yhteis­kunnankin etu.

Ira Custódio

erityisasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto

