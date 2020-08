Yliopistonlehtori Timo Laukkanen perusteli (HS Mielipide 13.7.) avoimen väylän hyötyjä kirjoittaen ”kaikki voittaisivat, paitsi ehkä kalliita preppauskursseja järjestävät”. Miten oikeassa hän onkaan.

Joka vuosi tuhannet ihmiset pettyvät, kun eivät pääse elämässään eteenpäin. Pääsykoelimbo lisää syrjäytyneisyyttä ja vähentää verotuloja, koska monet keskittyvät kokopäiväisesti kerran vuodessa pidettävään kokeeseen. Avoimen väylän avulla myös työssä käyvät voivat tavoitella opiskelupaikkaa ilman suuria taloudellisia riskejä.

Lääketiede on hakupaineala kuten myös kauppatiede, oikeustiede ja psykologia. Näissä jälkimmäisissä on avoimen väylä. En ole vieläkään saanut hyviä perusteluja, miksi kyseinen tapa valita opiskelijoita ei toimi lääketieteellisen kohdalla. Keinoja on. En kannata opiskelupaikkojen lisäämistä lääketieteelliseen vaan avoimen väylän yhdistämistä todistusvalinnan ja pääsykokeen ohelle.

Jonna Vääräniemi

opiskelija, Oulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.