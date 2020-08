Siitä lienee kulunut tarkalleen 60 vuotta, kun maailmaa lähti kiertämään mystinen runo. Sen väitetään löytyneen Baltimoren vanhasta St. Paulin eli Pyhän Paavalin kirkosta vuonna 1682. Vuosikymmenten varrella moni on kertonut saaneensa siitä lohdutusta.

Runon mukana kiertää myös legenda vanhasta munkista, joka tiivisti viisautensa yhdelle paperiarkille.

Yksi runon mieleen jäävimmistä säkeistä menee näin:

”Ole oma itsesi. Varsinkaan älä teeskentele kiintymystä. Älä ole ivallinen rakkauden suhteen, sillä kaiken kuivuuden ja hurmattomuuden keskellä se on ikuista kuin ruoho.”

Tarina on hieno, oikeastaan liian hieno ollakseen totta – eikä se sitä olekaan. Runon historia on esimerkki siitä, kuinka helppo meidän on uskoa asioita, joita haluamme uskoa.

St. Paulin runon nimi on Desiderata. Sen on kirjoittanut amerikkalainen runoilija Max Ehrmann 1920-luvulla, mutta se lähti leviämään kädestä käteen vasta hänen kuolemansa jälkeen 1960-luvulla. Legenda, että se löytyi kirkosta, johtuu baltimorelaisesta pastorista, joka liitti sen uskonnolliseen lukemistoonsa, jota hän jakoi seurakuntalaisilleen. Oheen oli painettu pastorin seurakunnan, St. Paulin, perustamisvuosi: 1682. Sinnikkäästi elänyt väärinkäsitys oli valmis.

Legenda lisää Desideratan houkuttelevuutta, mutta se ei ole sen menestyksen salaisuus. Runon viesti on armollinen, sen rakenne elegantti. Niinpä Desiderata on painettu seinätauluiksi, siitä on tehty äänitteitä, sitä on parodioitu ja sen nimeen ovat vannoneet niin Leonard Nimoy kuin Morgan Freemankin.

Desideratassa on samaa poljentoa ja viisautta kuin erään toisen St. Paul -nimisen kirkon entisen rovastin eli runoilija John Donnen kuuluisimmassa aloitussäkeessä: ”Yksikään ihminen ei ole saari, täydellinen itsestään, jokainen on pala mannermaata, kokonaisuuden osa.”

Vihapuhe, vihainen puhe ja paha puhe ovat aikamme viestintää. Niihin törmätessä on hyvä miettiä Desideratan aloitusrivejä:

”Mene tyynesti hälyn ja kiireen keskelle ja muista, mikä rauha kätkeytyy hiljaisuuteen. Niin pitkälle kuin itsestäsi luopumatta on mahdollista, pysy hyvissä väleissä kaikkien ihmisten kanssa. Puhu oma totuutesi rauhallisesti ja selkeästi, ja kuuntele muita, myös tyhmiä ja tietämättömiä, heilläkin on tarinansa kerrottavanaan.”

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.