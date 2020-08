Muut lehdet

Ilkka-Pohjalaisen mukaan epämääräinen kasvomaskisuositus voi jakaa kansaa ”hyviin ja huonoihin”.

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) terävöittää maskisuositustaan. Käytännössä THL pyrkii nyt ohjaamaan maskin suomalaisten kasvoille. Tähän asti maskit ovat olleet vain huulilla – ihmisten puheenaihe.”

”Suomalaisviranomaisten maskiviestintä on ollut epäselvää. Kun Ruotsi on jäänyt yksin tavassaan hoitaa koronaa, niin Suomelle on ollut käymässä samoin maskien kanssa. Se on hämmentänyt suomalaisia, varsinkin kun osa asiantuntijoista on samaan aikaan vaatinut maskien käyttöönottoa.”

”Maskipakosta ei joka tapauksessa ole ollut puhetta eikä sellaista Suomeen taida tullakaan.”

”On todennäköistä, että suomalaiset joutuvat elämään maskien kanssa kuukausia, ehkä jopa vuosia. Siksi on otettava huomioon sekin, että ne maksavat. Vähävaraisen kukkaro ei tällaisesta menoerästä ilahdu.”

”Kasvomaskien käytön ei pitäisi jakaa maatamme köyhiin ja rikkaisiin ja mahdollisesti hyväksyttyihin ja halveksittuihin ihmisiin. Valtion pitää tulla vastaan ja korvata vähävaraisten maskikulut.”

”Nyt voi kuitenkin käydä niin, että kun pakon sijasta on olemassa pelkkä suositus, mitään korvauksia ei tule.”

Hämeen Sanomat kirjoittaa, että maskisuositusta on pantattu liian pitkään.

”Miksi suositusta ei saatu lausuttua selvästi julki taudin toistaiseksi kriittisimmässä vaiheessa viime keväänä? Päättämättömyyden takana ei ollut pelkästään kilpailu siitä, kuka on eniten oikeassa.”

”Maskien käyttöä ei voinut uskottavasti suositella, koska niitä ei ollut maassa riittävästi. Poliitikkojen pasmat sekosivat Huoltovarmuuskeskuksen sählähtessä asian solmuun.”

”Paletti meni täysin hajalleen siitäkin syystä, että maskeja ja hengityssuojaimia on erilaisia, osa jopa kotikutoisia ja niiden teho on toisistaan poikkeava.”

”Kaikesta oli seurauksena, että suojainten ilmeisen tarpeellinen käyttö ei missään vaiheessa ole yleistynyt.”

”Suositus käyttää suojainta joukkoliikenteessä ja ruuhkissa ei ole keneltäkään pois. Siis: järki käteen ja maski suun sekä nenän eteen, jos se tuntuu vähänkään tarpeelliselta.”

Karjalaisen mukaan THL:n suositus tulee oikea-aikaisesti.

”Toinen aalto näyttää muualla rajulta, ja Suomessakin on tehtävä kaikki taakan minimoimiseksi. On hyvä, että uudet tutkimustulokset maskien hyödyistä otetaan vakavasti.”

”Suomalaiset tarvitsevat nyt aikaa asian sisäistämiseen sen jälkeen, miten paljon maskien hyödyttömyydestä ja jopa vaarallisuudesta on annettu virallista tietoa. Maskien käyttö vaatii myös totuttelua ja opettelua.”