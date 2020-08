Parhaillaan odotetaan terveysviranomaisten ohjeita kasvomaskien käytöstä. En ole voinut olla ajattelematta Sonja Parkkisen kolumnia ”Olin mukana ensimmäisellä lomalennolla ja opin, miten vaikeaa maskin käyttäminen voi olla suomalaisille” (HS 25.7.), jossa kolumnisti puhui maskien väärinkäyttäjistä nenänsäpaljastajina.

Kolumnistin kuvailemat nenänsäpaljastajat ovat kaikkialla, eivät vain lentokoneissa.

Sanomattakin on selvää, että suu-nenäsuoja on suun ja nenän peittävä suoja, ei suusuoja. Silti pitkin kevättä moni ihminen on käyttänyt maskeja vain suunsa peittäen, jolloin maskin teho romahtaa.

Monesti tätä voidaan erheellisesti perustella sillä, että maski on nenällä liian epämukava. Väärinkäyttö ei rajoitu vain nenän paljasteluun, vaan väärinkäyttötapoja on monia. Mediassakin on kuvailtu tilanteita, joissa kertakäyttömaski lasketaan leuan alle muiden pöpöjen kanssa pitkin päivää.

Mitä maskilinjauksesta päätetäänkään, voisiko Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tai jokin muu toimija painottaa käsienpesuohjeiden lailla kansalaisille ohjeita maskien oikeaoppiseen käyttöön? Käsienpesuohjeita ja turvavälien pitoa korostettiin eri tavoin menestyksekkäästi. Maskien käyttö voisi olla seuraava kohde. Koronavirusta ei pysäytetä, jos yksilöt tekevät asioita vähän sinne päin.

Pauliina Laine

lähihoitaja, Vantaa

