Olen työtön työttömyyskassan jäsen ja saan ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahani käsittely viivästyi, koska aloitin osa-aikatyön. Ainoa kuukausituloni on ollut muutama satanen. Laskut on kuitenkin maksettava. Viive on aiheuttanut talouskriisin ja houkutuksen pikavippeihin, koska en tiedä, milloin saan rahaa. Ilman osa-aikatyötä olisin saanut ansiopäivärahaa säännöllisesti.

Osa-aikatyötä tekevä työtön voi ansaita tietyn summan kuukaudessa sen vaikuttamatta vähentävästi ansiopäivärahaan. Miksi osa-aikatyöstä ansaittu muutama satanen viivästyttää sovitellun ansiopäivärahan käsittelyä kohtuuttomasti?

Vuoden 2019 alusta lähtien työnantaja on ilmoittanut maksetut ansiot tulorekisteriin, jolloin työttömyyskassa saa tulosta reaaliaikaisen tiedon. Tämän pitäisi nopeuttaa etuuksien käsittelyä.

Vertailun vuoksi, eläkeläinen voi eläketulonsa lisäksi ansaita palkkatuloa, josta ansiosta veronpidätys toimii tuloleikkurina. Voisiko samalla tavalla soviteltua ansiopäivärahaa saava työtön tehdä osa-aikatyötä niin, että työstä saadusta palkasta pidätetään suurempaa ansiotuloveroa? Työttömyyskassani etuuksien rahoitus jakaantuu valtion, työttömyyskassan ja työttömyysvakuutusrahaston kesken, joten yksinkertaisempi järjestelmä saattaisi olla toimivampi.

Uskon, että moni työtön haluaisi tehdä osa-aikatyötä, mikäli sovitellun ansiopäivärahan käsittely olisi nopeampaa. Olisi järkevää, että työtön voisi tehdä edes osa-aikatyötä, mutta nykyinen järjestelmä rankaisee työn tekijää. Ehkä saisimme kotimaista työvoimaa esimerkiksi siivousalalle, jos työnhakijalla ei olisi pelkoa ottaa osa-aikatyötä vastaan siitä seuraavan talousahdingon vuoksi.

Maisteri Lahtinen

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

