Professori Laura Kolbe nosti esiin paikallisen kulttuuritarjonnan riittämättömyyden Suomessa (HS Mielipide 2.8.). Olen miettinyt näitä samoja asioita merihistorian ja Helsingin näkökulmasta.

Helsingin kaupunki on hankkinut käyttöönsä laajoja ulkoilualueita Sipoosta (Kaunissaari), Porkkalasta (Lähteelä) ja Inkoosta (Barösund, Elisaari). Näiden historiaa ei paikan päällä selosteta kävijöille. Uutta tutkimustietoa olisi tarjolla.

Harva Kaunissaaressa ollut tietää, että sinne suunniteltiin 1730-luvulla utopistista teollisuuskaupunkia, ruutukaavoitettua tuulivoimalla toimivaa kauppakeskusta kanavineen.

Lähteelässä ei kerrota mitään Porkkalan merihistoriasta. Alue on Itämeren tärkeimpiä meriarkeologisia alueita satoine hylkyineen. Merialueen merkittävin kulttuuriperintö on pinnan alla. Sen taustoittamiseksi tarvitaan historiantutkimusta. Yksittäisillä kareillakin on tarinansa.

Elisaaren historia on kahvilan ja luontopolun jo vanhentuneiden infotaulujen varassa. Alueella yhdistyvät selkeästi meri, metsät (laivanrakennuksen tammimetsät) ja sotahistoria. Elisaaren alue kartanoineen ja ruukkeineen on saaristoväylien risteyskohdassa. Seutu oli strateginen kohde jo keskiajalla. Helsinki ei ole investoinut saaren vetovoimaa lisäävään historiaan. Ulkoilualueilla on menty biologia edellä ottamatta huomioon ihmisen vaikutusta maisemaan. Merenkulku muovasi maisemaa. Merelle näkyviä puita ei saanut kaataa.

Turistivirtojen pääkohteen, Suomenlinnan, historia esitetään sekin yhä totutun kaavan mukaan. Helsingin yliopiston uutta tutkimusta ei ainakaan saaren kotisivujen perusteella ole hyödynnetty. Helsinki voisi nostaa kulttuurikaupunkiprofiiliaan merkittävästi jo sillä, että ulkoilualueiden infotaulut ja verkkosivut päivitettäisiin uutta tutkimustietoa hyödyntäen.

Mikko Huhtamies

dosentti, merihistoria, Helsingin yliopisto

