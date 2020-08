Luin sunnuntain (2.8.) Helsingin Sanomista suomalaisia bränditarinoita käsitelleen jutun sekä Laura Kolben kulttuurikannanoton mielipideosastosta. Nämä kaksi asiaa sivuavat toisiaan.

Brändijutusta nousi esiin, että menestyksekäs, hyvä ja aikaa kestävä brändi kertoo aina mielenkiintoisen tarinan – ei pelkästään tuotteista vaan myös arvoista ja osaamisesta. Tarina on kertomus yrityskulttuurin kehittymisestä, johtamisesta ja ihmisistä sen takana.

Tällaiset brändievoluutiotarinat ovat elämyksellistä kulttuuria. Ihmiset pitävät siitä, kun tarinat osataan kertoa mielenkiintoisesti. Tässä sanojen ja konkretian lisäksi mukaan tulevat havainnolliset kuvat ja videot – nykyään myös virtuaalitodellinen tarinankerronta. Historialliset tapahtumat – vaikka talvisota – voidaan herättää henkiin uusilla teknologioilla immersiivisellä otteella.

Brändijutusta selvisi myös, että ne yritykset ja organisaatiot, jotka ovat osanneet kertoa tarinansa, menestyvät vuodesta toiseen. Usein tällaisten yritysten kulttuureissa arvostetaan laadukasta visuaalista markkinointia ja mainontaa sekä jatkuvaa tuotteiden ja palvelujen käyttäjälähtöistä kehittämistä.

Monen menestyvän ja vakiintuneen yrityksen tiloissa ja verkkosivuilla on panostettu näyttely- tai museotilaan, jossa kerrotaan visuaalisesti ja mielenkiintoisesti yrityksen tai organisaation tuotteista ja palveluista niin, että se koskettaa ja jättää muistijäljen. Parhaimmillaan ovet avautuvat elämykselliseen ja huolella suunniteltuun vierailukokonaisuuteen.

Viime aikoina on usein kysytty, miten Suomeen saataisiin lisää kilpailukykyä. Se ei ole pelkästään hintakilpailua vaan nimenomaan kilpailua siitä, kuka osaa kehittää ja muotoilla parhaan ja haluttavan brändin. Eikä tämä päde vain kuluttajatuotteisiin. Myös investointituotteita valmistavien yritysten on ymmärrettävä brändin kilpailukykyyn liittyvät ulottuvuudet. Samoin kaupunkien ja matkailuyrittäjien.

Meillä suomalaisilla on pitkä matka kurottavana esimerkiksi ruotsalaisiin ja tanskalaisiin. Mutta pystymme kilpailemaan, jos vain ymmärrämme, että elämyksellisen brändin rakentaminen on strategisen tason haaste, joka vie aikaa ja siihen on myös investoitava.

Tiivistäisin omasta yli 30-vuotisesta kokemuksestani muotoiluyrittäjänä, että silloin kun asiakkaani on nostanut toimintansa päämäärän tyytyväisestä asiakkaasta ilahtuneeseen asiakkaaseen, alkaa tapahtua: brändi alkaa erottautua, jäädä mieleen, ja tie menestykseen on pedattu. On ollut hienoa huomata, miten nuorempi sukupolvi on vähitellen alkanut osata rakentaa kansainvälisiä brändejä ja ylläpitää sekä jakaa tarinoita yrityskulttuureistaan.

Reijo Markku

toimitusjohtaja, Design Reform oy

