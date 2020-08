Pääkirjoituksessa (HS 1.8.) puhuttiin Helsingin keskustan tuhoisasta kierteestä. Koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin vietyä monet yrittäjät ahdinkoon ei kannata tehdä tulkintoja, että Aleksanterinkadulla autoliikenteen lisääminen auttaisi kauppoja (HS Mielipide 4.8.). Se vähentäisi katualueiden viihtyisyyttä ja olisi haitallista liikkeiden asiakasvirroille. Sen sijaan autoilun rajoittaminen ja kävelyalueisiin panostaminen auttavat myös keskustan yrittäjiä.

Kansainväliset esimerkit autoilun vähentämisestä kertovat ratkaisun toimivuudesta: Kun autoliikennettä on vähennetty ja kävelyalueiden viihtyisyyteen sekä turvallisuuteen on panostettu, kaduilla liikkuvien ihmisten määrä on lisääntynyt ja kivijalkakauppojen asiakasvirrat ovat kasvaneet. Tästä on esimerkkejä niin New Yorkissa, Melbournessa kuin Kööpenhaminassakin.

Laajan, laadukkaan ja viihtyisän kävelykeskustan toteuttaminen on tärkeää myös Helsingissä, mikäli kaupungin keskusta halutaan pitää eläväisenä myös tulevaisuudessa.

Sameli Sivonen

arkkitehtiopiskelija, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtaja (vihr), Helsinki

