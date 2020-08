Kiitos elokuun Kuukausiliitteen sinilevää käsitelleestä jutusta ”Kutsumaton kesävieras”.

Tuli hyvä mieli yrittäjä Tapio Salmisen sinilevänkeräyslautasta lukiessa. Jostain on aloitettava.

Totta kai Itämeren puhdistaminen on suuri projekti eikä sitä ratkaista muutamassa vuodessa. Mutta nostan hattua sille, että olemassa on Tapio Salmisen kaltaisia ideoijia, jotka saavat toteutetuksi asioita. Harmi, etten rahallisesti heitä pysty tukemaan. Arvostelijoiden pitäisi ymmärtää, että nämä yrittäjät vievät asiaa eteenpäin kehitys- ja testaustyöllään. He tekevät pohjan, josta seuraavat ideat lähtevät nousemaan. Arvostelijoita ja asian vaikeuksia esille tuovia on turhan paljon. He eivät Itämerta pelasta.

Ja miksi öljyntorjunta-aluksia keräyslaitteineen ei voitaisi käyttää sinilevän keräämiseen? Sieltähän ne voivat heti lähteä muihin töihin tarpeen vaatiessa. Öljyntorjuntakalustoa voisivat käyttää esimerkiksi nuoret opiskelijat – ammattitaidon sallimissa puitteissa. Eikä mereltä tarvitse sinilevän mukana vettä tuoda, veden voi puristaa pois ennen kuin kasvusto siirretään kuljetukseen.

Pidetään Itämeri elävänä!

Heikki Laiho

Vantaa

