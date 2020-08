Oppivelvollisuuden laajentamisesta on keskusteltu ahkerasti näin koulujen alkamisen kynnyksellä. Mutta keitä varten oppivelvollisuutta ollaan laajentamassa? Valtaosa nuorista etenee suunnitellusti opintopolullaan ja suorittaa tutkintonsa.

Uudistuksen varsinainen kohderyhmä on se pieni osa nuorista, joka on vaarassa keskeyttää opintonsa ja jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Näitä nuoria, heidän elämäntilanteitaan ja tuentarpeitaan ei ole vielä riittävästi huomioitu.

Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskennellään opintopolultaan putoamassa olevien nuorten kanssa. Heillä on taustallaan asioita, joihin he tarvitsevat tukea, ja tarpeita, joihin tulee vastata aiempaa paremmin.

Koulutuksesta syrjään jäävillä nuorilla merkittävä osa haasteista liittyy elämänhallintaan, voimavaroihin ja mielenterveyteen. Oppivelvollisuuden laajentaminen ei siten ole pelkästään koulutuspoliittinen kysymys.

Palvelujärjestelmämme suurimmat puutteet ovat mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Monella nuorella on taustallaan myös rankkaa koulukiusaamista, mikä on heikentänyt heidän toimintakykyään ja estää myös opintoihin kiinnittymistä. Erityisesti nuorille räätälöityjä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvitaan enemmän. Olennaista on myös vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä oppilas- ja opinto-ohjausta.

Uudesta strategiarahoituksesta ja kehittämisohjelmasta huolimatta herää huoli siitä, miten opetuksen ja koulutuksen järjestäjät pystyvät vastaamaan laajentuviin ohjaustehtäviinsä. On siis tärkeää hyödyntää nuorisotyötä yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja koulukiusaamisen ehkäisyssä. Pian avautuva uusi rahoitushaku tarjoaa tähän osaltaan mahdollisuuksia. Pysyvien toimintamallien synnyttäminen on olennaista.

Työpajatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä on tärkeä rooli koulutuksen, työn ja palveluiden ulkopuolella olevien nuorten ohjaamisessa ja psykososiaalisessa vahvistamisessa. Työpajat tarjoavat nuorille yksilöllistä valmennusta ja oppimisympäristöjä. Niiden yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa tulee vahvistaa.

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet ovat kannatettavia. Jotta uudistus myös saavuttaisi tavoitteensa, olennaista on tukea koulutuspolulta putoamassa olevia nuoria nykyistä vahvemmin.

Herttaliisa Tuure

toiminnanjohtaja

Reetta Pietikäinen

asiantuntija

Valtakunnallinen työpajayhdistys

