Helsinkiä pidetään pyöräilijälle sekavana ja vaarallisena kaupunkina (HS Kaupunki 5.8.). Pyöräilyn suosio on ollut jatkuvasti kasvussa, jota koronaviruspandemia on entisestään vauhdittanut. Nyt olisi tärkeää parantaa turvallisen pyörällä liikkumisen edellytyksiä järjestelmällisesti ja koko kaupungissa.

Ratkaisu on yksinkertainen ja helppo toteuttaa nopeasti: käyttäjälähtöinen nopeusremontti, jossa kaupunkinopeuksia alennetaan kymmenellä kilometrillä tunnissa. Perusnopeudeksi kaupungissa valitaan 30 kilometriä tunnissa. Sillä nopeudella pyöräily on turvallista myös ajoradan vieressä.

Pyörille voitaisiin maalata selkeät ajoratamerkinnät, jotta pyörät saataisiin pois jalkakäytäviltä. Nopeuksien hidastaminen parantaisi myös sähköllä liikkuvien lähilogistiikkaa hoitavien yritysten toimintamahdollisuuksia. Bussikyydin käyttäjämukavuus paranee, kun jatkuvat kiihdytykset ja jarrutukset vähenevät.

Kotikaduilla pihakatunopeus voisi olla 20 kilometriä tunnissa. Katutilan luonne muuttuisi, ja osin näitä katuja voitaisiin ottaa vaikka pelikentiksi. Keskusta-alueiden joillakin kaduilla 20 kilometrin tuntirajoituksella voitaisiin priorisoida kävelyä ja pyöräilyä siten, että ravintoloiden ja kahviloiden terassit ulottuisivat katualueelle.

Helsingin kaupunginhallituksen vuonna 2018 tekemää päätöstä tulisi ripeästi päivittää pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi. Niillä bussi-kokoojakaduilla, joilla on erilliset pyörätiet, voisi nopeusrajoitus olla edelleen 40 kilometriä tunnissa.

Kokonaisuudistuksessa kyse ei ole nopeuksien hidastamisesta vaan käyttäjälähtöisestä kaupunkimuotoilusta. Alentamalla moottoriliikenteen – henkilöautojen, pakettiautojen ja bussien – ajonopeuksia koko kaupunki toimii sujuvammin. Suomalainen kaupunkiliikenne tarvitsee parempaa keskinäistä kommunikointia, joka onnistuu silloin, kun aikaa havainnoimiseen on enemmän.

Lopputuloksena on ystävällisempi, huomaavaisempi ja ihastuttavampi Helsinki, jossa ihminen erottuu paremmin ja hänellä on enemmän tilaa liikkua luontevasti, kävellen ja pyöräillen. Ystävällisessä kaupungissa autoa käyttävät ne, jotka autoa tarvitsevat ja joilla siihen on aikaa. Käyttäjälähtöinen ja kaupunkimuotoiltu kaupunki on ylivoimainen houkutin ja koukutin myös kansainvälisessä kaupunkien välisessä kilpailussa. Siten se on myös maailman toimivin kaupunki.

Kimmo Rönkä

diplomi-insinööri, tulevaisuuden asumisen asiantuntija, Helsinki

